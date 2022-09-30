〈財報〉美光財報財測遜色 大砍全年資本支出至少三成、晶圓設備支出五成

記憶體大廠美光周四 (29 日) 盤後公布財報、財測均未達市場預期，凸顯晶片市場景氣更低迷。由於對經濟前景不佳，恐拖累終端設備需求的擔憂仍縈繞不散，美光計劃將本會計年度資本支出大砍至少三成，並將晶圓設備支出削減五成。

FY 2023 Q1 財測 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 預期

營收：42.5 億美元 (±2.5 億美元) v.s. 56.2 億美元

毛利率：26%(±2%)

稀釋後 EPS：0.04 美元 (±0.1 美元)

美光執行長 Sanjay Mehrotra 指出，為因應需求下滑，公司正在採取相應行動，包含放慢生產速度與削減資本支出，2023 會計年度的資本支出將減少約 80 億美元，即至少 30%，晶圓廠設備支出減少 50%。

公布財報後，Mehrotra 在電話會議上表示，各個產業的客戶都在砍單，減少未使用的晶片庫存，使整體產業面臨艱困的定價環境。

財務長 Mark Murphy 也說，庫存水位很高，未來還會更高，甚至可能超過 150 天，公司正盡其所能影響未來的供應或產能，以降低庫存水位。

不過，美光預估情況有望自新會計年度下半年起 (明年 5 月後) 改善。

因投資人擔心晶片需求惡化，美光 (MU-US) 今年迄今已下跌約 45%。財報公布後，美光盤後一度挫逾 4%，在公司高層概述因應措施後，跌勢收斂，截稿前暫跌 0.4%。

FY 2022 Q4(截至 9/1) 財報關鍵數據 (Non-GAAP) v.s. FactSet 預期

營收：66.4 億美元 (年減 19.7%) v.s. 67.3 億美元

毛利率：40.3%(去年同期為 47.9%)

淨利：16.2 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.45 美元 (年減 40%) v.s. 1.37 美元

美光上季營收、獲利均較去年同期顯著下滑 (圖：美光財報)

全年財報 (Non-GAAP)

營收：307.6 億美元 (年增 11%)

毛利率：45.9%(去年同期為 39.7%)

淨利：94.8 億美元

稀釋後 EPS：8.35 美元 (年增 38%)

美光 Q4 營收年減近 20% 至 66.4 億美元，是兩年多來首度下滑，稀釋後 EPS 也較去年同期大減四成，報每股 1.45 美元，雙雙遜於市場預期。

不過，全年營收仍較去年增長 11%，達近 308 億美元，再刷紀錄新高，且連續第六年實現正自由現金流，使公司得以向股東回饋 29 億美元。

美光的記憶體晶片應用廣泛，可為智慧手機、PC 和伺服器提供資料儲存功能，使記憶體前景成為衡量電子產業需求的關鍵指標。即使應用範圍橫跨運算、家居設備和車用等多項領域，目前美光收入仍高度仰賴運算。