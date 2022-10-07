車荒終於陸續紓解 但美國人恐怕無力負擔

隨著供應鏈瓶頸終於開始緩解，新車正慢慢變得越來越普及。但現在越來越多美國人可能不想要或買不起。

隨著 Fed 大幅提高利率以對抗通貨膨脹，消費者發現購買新車的成本突然比今年初時高出許多。預計這將削減需求並給汽車業增加新的壓力，汽車業在疫情期間一直在努力應對庫存不足的問題。

Cox Automotive 首席經濟學家史莫克 (Jonathan Smoke) 在周三 (5 日) 一篇文章中寫道，「對汽車市場而言最諷刺的是，正當準備從供應受限的衰退低水平開始看到銷量增加時，利率的快速變化卻正在減少需求。」

Cox Automotive 統計，截至第 3 季，新車貸款利率為 7%，同比上升 2 個百分點；二手車的貸款利率同樣上漲 2 個百分點至 11%。

汽車融資成本上升之際，家庭預算已經備受數十年高通膨的壓縮。這意味著許多美國人可能再也買不起已在經銷商處陳列的新車。

預計融資成本將繼續攀升。Fed 今年已將利率大幅提高至 3% 至 3.25%，並表示會繼續升息，直到 2023 年聯邦基金利率達到 4.6%。

汽車製造商可以通過融資交易和折扣來抵消成本，但在創紀錄的獲利數字之下，業者已發誓不再使用後者。

汽車製造商一直指望在疫情期間因供應鏈短缺而被壓抑的消費者需求短期內持續蓬勃發展。但獲利不高的租賃車隊和商用銷售在第 3 季顯著成長，代表消費需求可能正在減弱。即使庫存水平終於從歷史低點上升。

根據美商銀證券的數據，截至 9 月底，汽車總庫存增至約 143 萬輛，達 2021 年 5 月以來的最高水平，較 8 月底增加了 16 萬輛。

分析師墨菲 (John Murphy) 在給投資人的報告中表示，「我們仍然認為，過去一年的銷售疲軟是庫存有限所造成。」

但他也指出，由於通膨、消費者信心疲軟和對經濟衰退的擔憂，需求可能會減弱。

絕大幅度是源自 Fed 的政策，Cox 最近將全年新車銷量預測從調降後的 1440 萬輛和 10 年未見的水平再降調至 1370 萬輛。史莫克表示，按照這樣的銷售速度，產量和獲利下降可能會進一步給供應鏈帶來壓力，這可能導致破產和進一步的庫存中斷。

然而，與此同時，新車價格的漲幅一直在放緩。J.D. Power 估計，9 月新車的平均售價上漲 6.3%，達到創紀錄的 4.5 萬美元以上。今年稍早時，價格飆升幅度曾達創紀錄的 17.5% 和 14.5%。

為了彌補銷量下降，汽車製造商一直專注於生產最昂貴的汽車，同時也是最賺錢的汽車。再加上利率上升，推動更多購車族轉向二手車市場。

Edmunds 報告指出，第 3 季為新車融資的平均金額達到創紀錄的 4 萬 1347 美元。高於第 2 季的 4 萬 602 美元和一年前的 3 萬 8315 美元。第 3 季新車的平均每月付款保持在 700 美元以上。在這些買家中，超過 14% 的人願意每月為新車支付至少 1000 美元，這是 Edmunds 有記錄以來的最高水平。

Edmunds 洞察力執行董事考德威爾 (Jessica Caldwell) 說，「庫存可能有點不足，但感覺會變得更好，而不一定會更糟，這是一個有趣的時刻，因為現在由於價格上漲、利率更高以及是否處於衰退中，需求事實上可能會遇到一些麻煩。」

Cox Automotive 經濟學者切斯布羅 (Charlie Chesbrough) 表示，他預計新車價格不會很快下降，因為汽車製造商誓言要保持精簡庫存以提高利潤，「我不知道是否已恢復正常。我認為我們正處於一個新常態。」