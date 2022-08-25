汽車價格飆升 美國人車貸金額登頂

信用監測公司 Experian 周四 (25 日) 表示，面對新車和卡車價格飆升，美國消費者正在增加債務，將第 2 季的平均新車貸款推高至創紀錄的 40290 美元。

Experian 在其有關汽車金融市場的最新報告中表示，第 2 季新車貸款的平均每月還款額升至 667 美元，同比增加近 15%。平均借款金額增加了 13.2%。

與一年前相比，第 2 季平均新車貸款期限持平，略高於 69 個月。

二手車買家也借了更多錢。平均二手車貸款成長 18.7% 至 28534 美元，平均每月還款額為 515 美元，成長 17%。

即使聯準會 (Fed) 努力提高利率來為經濟降溫，但美國新車價格在今年大部分時間裡的上漲速度一直領先總體通膨率。汽車製造商表示，由於半導體短缺和其他供應鏈混亂，生產仍然無法跟上需求。

市場研究公司 J.D. Power 本周表示，8 月新車或卡車的平均售價達到創紀錄的 46259 美元。

Experian 表示，貸款數據顯示，隨著新車價格上漲，越來越多消費者選擇二手車或卡車。第 2 季二手車占所有車貸的 61.8%，高於去年同期的 58.5%。

Experian 表示，在第 2 季融資的車輛中，60% 是 SUV。