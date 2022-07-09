高盛：美房價將繼續攀升 二手車價可望降溫

美國家庭大部分需要貸款才能買下房子和車子，高盛表示，觀察未來 2 年這兩種資產的價格走勢，消費者可能一則以喜，一則以憂。

儘管 30 年期抵押貸款利率幾乎翻升一倍，但許多人仍預測美國房價仍將攀升至後疫情時期高點。另一方面，隨著供應鏈解開和經銷商補充庫存，二手車的售價已經出現正常化的跡象 (如下圖)。

自 2020 年來車輛市場火燙，而這股壓力逐漸減輕，此跡象可望鼓舞美國聯準會 (Fed)。Fed 本月稍晚準備再次大幅升息以冷卻通膨，因為 5 月通膨率 8.6% 居於 40 年高點。

5 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，二手車和卡車售價較一年前漲價 16.1%。下周三將公布最新 6 月數據。

高盛分析師認為，抵押貸款風險敞口比消費信貸更具吸引力，因其經濟學家預測二手車價格年底前將大跌 7%，且 2023 年底之前下跌 18%。

高盛信用研究團隊 Lotfi Karoui 寫道：「在我們看來，單戶住宅市場出現類似修正的風險很小。」高盛經濟學家預測，2022 年第四季房價年增 9.4%，2023 年將再上漲 1.8%。

美國大眾近期一直快速利用信貸，引發對潛在不良影響的擔憂，因為大多數美國消費債券都是切割打包成債券出售給投資者。

根據巴克萊研究，在有資產抵押的債券交易中，次級車貸的拖欠率 6 月上升至 4.35%，較去年同期上升 159 個基點。