美對中出口晶片增加新限制 南韓、台灣廠商恐也受影響

拜登政府周五（7 日）宣布對中國出口晶片技術的新限制，包括限制用於人工智慧（AI）與超級電腦運算等類型的晶片出口，還將收緊向任何中企出售半導體製造設備的規定，此外包含長江存儲在內的 31 家中企也被列入「未經核實名單」（Unverified List）。美國官員指出，南韓與台灣在中國的工廠恐怕也受影響。

新規生效後，中國超級電腦和一些相關設備的晶片供應商將更難獲美國當局點頭出口。美國商務部官員表示，晶片供應商應已有設想，即便申請也會遭拒。該名官員還說，南韓和台灣的晶片製造商在中國設有大型工廠，如果美國限制措施涵蓋所有中國工廠，則這些製造商可能會受到影響。

路透報導指出，美國主要晶片製造設備供應商科林研發（LAM Research Corp）(LRCX-US)、應材（Applied Materials Inc）(AMAT-US) 和科磊（KLA Corp）(KAL-US) 也將受到新規定影響。

另外，商務部還對美國製造先進半導體晶片的設備新增一系列限制，目標是針對最先進半導體製造設備的核心：儲存晶片與邏輯元件。

儘管美國在中國發展業務的海外企業來說，可以透過證明在中國生產的產品是出口到其他地方，新規對其影響仍有較大的轉圜餘地，但商務部表示將遵照新規執行並切斷新限制所涵蓋的現有設備支持。

值得注意的是，商務部官員認為有必要進行海外合作讓新規順利執行，表示正在與全球各方就這個問題進行談判，但並未透露談判進展，也不願表示荷蘭與日本等關鍵國家採取類似行動的可能性有多大。

此外，商務部也在其「未經核實名單」新增 31 家中企，其中包括中國的記憶體大廠長江存儲。

31 家遭列未經核實名單的公司都必須接受有關其產品去向的檢查，在這一過程進行期間，任何向他們提供美國技術的公司都須通過與產品使用相關的額外認證步驟。

倘若這 31 家公司能證明沒有違規，就能從名單上剔除，否則接下來皆會被列入美國商務部工業和安全局公布的貿易黑名單，即所謂的「實體清單」（Entity List），意味著所有向這些公司出口的美國技術都需經過商務部批准。

對此，美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）表示正在評估美國新的出口管制影響，並將確保遵守這些限制。

此舉是美國政府試圖打破中企與中國軍方和安全機構關聯的下一步，美國認為中企透過獲取國內的先進技術，讓北京政府能升級其軍事與監控能力。

先前美國新制裁消息傳出後，中國駐華盛頓大使館發言人劉宇鵬日前曾透過電子郵件回應表示，美國試圖利用其技術優勢阻礙與壓制新興市場與開發中國家的發展，認為美國可能希望中國與其他開發中國家永遠停留在產業鏈底層。

耶魯法學院（Yale Law School）研究中國科技政策的資深研究員 Samm Sacks 認為，華府的新規定可能會讓北京政府對美國或其他遵守美國的公司施加當地的新制裁，與此同時又希望這些企業能留在中國。

Sacks 說外界認為美國一攬子計畫將跨越中國紅線，引發前所未見的反應，不過她仍持觀望態度，局勢發展仍需再觀察。

截稿前，由於超微 (AMD-US)、三星本周公布的財報數據顯示未來銷售放緩，帶崩費城半導體指數跌 4.937%，暫報 2,384.26 點，而超微盤中股價下跌 10.7%，每股暫報 60.58 美元。