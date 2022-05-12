二手車價格連降3個月 分析師：供應鏈問題改善 通膨可望見頂

根據美國最新通膨數據，二手車價格連續第三個月下跌，可能是通膨終於見頂的跡象。

美國勞工統計局周三 (11 日) 發布消費者物價報告，顯示 4 月消費者物價指數 (CPI) 較前月上升 0.3%，年增 8.3%。經濟學家此前預期該 CPI 月增 0.2%、年增 8.1%。

根據勞工部的數據，4 月份二手車和卡車的價格較前月下降 0.4%，為二手車連續第三個月下降。3 月二手車售價月減 3.8%，而 2 月下降 0.2%。

不久前二手車價格還是竄天般高漲，二手車和卡車的消費者價格指數在 2022 年 1 月創下歷史新高。但現在二手車價格正在下滑，一些分析師認為，CPI 中其他項目應該也會跟進。

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 表示，二手車價格的下跌表明，令通膨加劇的持續性供應問題現在開始降溫。

他認為，先前車價飆升是因為晶片短缺等供應鏈問題驅動，現在車價下降顯示，供應鏈問題雖然還未恢復應有水準，但已開始改善。倘若如此，其他產品的價格也應該會開始下降。

Zandi 說：「我認為，二手車價格下降是商品價格通膨準備要結束的第一個真正跡象。」

然而，並非所有分析師都認同單純因為二手車的占比大，就可以從二手車價格外推到其他產品。例如，Marketfield 資產管理公司執行長 Michael Shaoul 認為二手車價格飆漲的趨勢「不可持續，因為已經達到一定程度，沒辦法再往上攀升，且比較容易往下跌。」

二手車在 CPI 內的占比可能也還不夠大，無法真的讓一切好轉。Shaoul 說：「這不會有所進展，這不會讓你深入了解食品價格、能源價格和真正重要的東西，而這些東西在 CPI 一籃子中占比 40% 到 50%，而且肯定呈上升趨勢。」

針對這一點，分析師可能會持續辯論到 6 月 10 日下一次 CPI 報告發布。