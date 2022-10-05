馬斯克重提併購時機不佳 融資銀行恐面臨巨額虧損

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (4 日) 同意按原定協議收購推特 (TWTR-US)，歷經數月膠著後，這筆 440 億美元的收購案終於有機會塵埃落定，但時機點似乎不太理想，為這筆交易提供資金的銀行恐因此面臨巨額虧損。

在參與大型併購案的過程中，銀行會尋求出售槓桿貸款，藉此沖銷債務，但身處在全球快速升息、衰退擔憂以及俄烏戰爭導致市場劇烈震盪的恐慌情緒中，如今投資人對槓桿貸款等高風險資產的興趣也不若以往。

馬斯克此前表示，他將透過出售特斯拉持股以及仰賴其他大型投資人的股權融資，來支應收購案所需的大部分資金，其他則由銀行貸款取得。

摩根士丹利 (MS-US)、美國銀行 (BAC-US) 和巴克萊銀行等銀行業者已承諾提供 125 億美元的貸款，其他參與併購交易的還有三菱日聯、法國巴黎銀行、瑞穗金融集團以及法國興業銀行等。

路透引述十多位銀行家和產業分析師的說法稱，因出售債券和貸款資產的前景不佳，各大銀行最近在槓桿融資領域遭逢巨大虧損。推特收購案的債務融資包含 65 億美元的槓桿貸款、30 億美元的抵押債券和另外 30 億美元的無擔保債券。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示：「從銀行的角度來看，這種情況並不理想，各家銀行都束手無策，他們別無選擇只能資助這筆交易。」

與槓桿融資事宜相關的消息人士此前也發出警告，參與推特收購案的華爾街銀行恐面臨數億美元的潛在虧損。

針對上述報導，法國興業銀行沒有回應置評請求，其他銀行和推特均拒絕置評。