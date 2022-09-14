吹哨者曝「推特遭中國特務滲入」用戶數據恐遭洩

美國參議員 Chuck Grassley 週二 (13 日) 在參議院聽證會表示，美國聯邦調查局 (FBI) 已經通知推特，至少有一個中國特務在推特工作。

綽號「馬奇」(Mudge) 知名駭客、社群平台推特前資安主管 Peiter Zatko 轉為吹哨者在聽證會上透露，至少有一名中國特務已進入推特任職，一些推特員工擔心中國政府可能會收集推特用戶數據。

Zatko 在聽證會上透露，當他時任推特資安主管時，他曾向推特通報此威脅，但推特卻回應，有更多中國間諜那有什麼關係？

Zatko 稱，一些推特員工擔心中國政府可能會收集推特用戶數據 (圖片：AFP)

Zatko 指出，推特一部分團隊希望從中國廣告商獲得最大的廣告收入的機會，而其他團隊則在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，對中國展開業務感到憂心，推特存在一個很大的內部難題，該公司不願意放手中國這個廣告營收增速最快的海外市場。

Grassley 稱，推特廣泛的安全隱憂對用戶的隱私權和資訊構成風險，還可能危及國家安全。

推特執行長 Parag Agrawal 週二拒絕出席聽證會，擔憂此舉可能會危及推特對馬斯克的訟訴。推特發言人回應，週二的聽證會只證實 Zatko 指控充滿了前後矛盾和不準確之處。

截稿前，FBI 發言人沒有立即回應置評請求。

推特 (TWTR-US) 週二隨大盤下滑 0.65% 至每股 41.74 美元。推特週二宣布，98.6% 的股東已投下贊成票，同意將推特以 440 億美元價格出售給全球首富馬斯克。