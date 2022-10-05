馬斯克證實按每股54.20美元價格完成推特收購

推特週二 (4 日) 提交修改後遞交監管方文件顯示，特斯拉執行長馬斯克有意按照 4 月收購協議的報價，以 440 億美元收購推特的交易。

世界首富馬斯克與推特法律大戰即將於 10 月 17 日開打，審判期為 5 天，不過在開審前不到兩週，馬斯克方週一 (3 日) 致函推特表示，馬斯克願意繼續以每股 54.20 美元的原始報價完成推特收購。

信中提到，馬斯克方打算繼續完成收購交易，只要他收到他最初獲得的融資，同時馬斯克方希望法院暫停庭審和所有其他訴訟程序。

(圖片：AFP)

推特發言人週二證實，推特收到馬斯克方向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的信函，公司希望以每股 54.20 美元的價格完成交易。

推特和馬斯克同意持續推進最初 2022 年 4 月 25 日達成的收購協議，目前雙方正討論如何確保此交易完成。消息人士透露，負責庭審的法官要求雙方在週二結束前與她聯繫，並提出一項可以撤銷訴訟的潛在計畫。

馬斯克今年 4 月與推特達成協議，同意以每股 54.2 美元、總價約 440 億美元買下推特，不料三個月後，馬斯克 7 月以假帳號數據問題為由宣布終止收購推特的交易。 推特 7 月 12 日正式向美國德拉瓦州法院提出訴訟、要求馬斯克履行收購協議。

Pentwater Capital Management 和 Greenlight Capital 在內的避險基金都押注馬斯克這次將會敗訴，由於很可能輸掉這場世紀訴訟，凱斯西儲大學 (Case Western Reserve University) 法學院助教 Anat Alon-Beck) 說：「馬斯克終於聽從律師團隊意見，他現在如果不嘗試收購推特，而是在輸掉官司後被迫收購，他就會是個大傻瓜。」

(圖片：馬斯克推特)

馬斯克週二推文指出：「收購推特是建立 X (社群平台應用程式) 的加速器。」他提到收購推特可以加快三到五年的努力，不過他也承認他有可能是錯的。

(圖片：馬斯克推特)

受此消息激勵，推特 (TWTR-US) 週二盤中多次停牌，收盤狂飆 22.24% 至每股 52.00 美元，創去年 11 月 16 日以來新高，但仍較每股 54.20 美元收購價略低。特斯拉 (TSLA-US) 週二股價回吐多達 6.2% 的漲幅，一度短暫轉跌，收盤漲近 3% 至每股 249.44 美元。