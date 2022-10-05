開庭前又反轉！傳馬斯克擬按原報價完成收購 推特股價勁揚

多家外媒周二（4 日）援引知情人士消息報導，馬斯克致函給推特提議以他原本提出的報價每股 54.2 美元完成收購，交易最快可能在周五（7 日）前完成。馬斯克此舉將替近年來最具爭議的收購案畫上句號。

知情人士稱，馬斯克的律師團認為案進展不順，因為德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）主審法官麥考米克（Kathleen McCormick）在審前裁決中多次站在推特一方。儘管後來出現吹哨者爆料，指出推特的資安漏洞，但馬斯克律師團擔心仍無法證明有重大不利影響，進而無法達到退出收購所需的法律標準。

若推特接受提議，雙方訴訟案將不必進行庭審，但目前仍無法保證是否能順利達成協議，法院仍可能如期開庭審理。

消息傳出後推特 (TWTR-US) 周二盤中股價直線拉升，不到十分鐘內日漲幅從 0.9% 迅速擴大到 10% 以上，一度觸及 17.5%，觸發暫停交易。儘管隨後推特漲幅略有回落，但截稿前仍上漲 12.67%，每股暫報 47.93 美元。

對此，馬斯克、推特均未立即回應置評請求。雙方官司將於 10 月 17 日（一）在德拉瓦州衡平法院進行為期五天的審理。

美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，馬斯克此舉無疑透露與推特官司的勝訴機率很小，這項價值 440 億美元的收購案無論如何都將完成。

綠光資本（Greenlight Capital）創始人艾恩宏（David Einhorn）兩個月前曾表示，馬斯克有 95% 以上的可能被迫買下推特，而如果推特勝訴，其股價將有每股 17 美元的上漲空間，若敗訴則有每股 17 美元的下跌空間。