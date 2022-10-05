美股10月雖以崩盤著稱 但也有很大機會是「熊市終結者」

美股 10 月以來連兩天上漲，Carson Wealth 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，他們認為美股有很大機會在年底前反彈。

Detrick 在本周報告中指出，雖然在歷史上 10 月通常以崩盤著稱，但它確實是「熊市終結者」。在過去的 17 次熊市或接近熊市時，股市有 6 次在 10 月觸底。

他說：「這會再次發生嗎？這種悲觀和極其積極的季節性情緒同時存在，我們對此則持開放態度。」

他提出二戰後，3 次在 10 月結束標普 500 指數熊市的例子。包括在 1990 年 10 月，結束近 3 個月的下跌，在 2002 年 10 月，結束為期約 30 個月的熊市，以及於 2011 年 10 月，結束了 5 個月內累計下跌 19.4% 的熊市。

反向指標也暗示市場可能觸底。9 月底發布的美國個人投資者協會情緒調查顯示，60.8% 的人看跌，而預期未來 6 個月股票下跌的比例，也連續第二周超過 60%，這種悲觀情緒前所未見。

Detrick 指出，從逆勢的角度來看，市場上的預期相當低，任何好消息或甚至只是更少的壞消息，都可能引發反彈。

Detrick 表示，反向指標並不意味著股市會立即觸底，但可能正在接近底部。

另一方面，今年是美國期中選舉，這可能為股市帶來利多。Detrick 指出，期中選舉後的一年，是投資者表現最強勁的時期之一。市場討厭不確定性，大選前會有很多不確定性。但一旦選舉結束，從歷史上看，股市表現非常好。自二戰以來，一年後股價從未走低，平均上漲達到 14.1%。