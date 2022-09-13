推特吹哨者將赴參院作證之際 傳推特多數股東同意出售公司

向媒體爆出推特資安問題的吹哨人、推特前資安主管扎特科（Peiter Zatko）將於周二（13 日）赴美國參院就先前爆料內容作證。與此同時，同日也正逢推特股東就馬斯克收購交易進行投票的最後期限，外傳多數股東已同意出售公司。

根據外媒援引知情人士消息報導，推特大多數股東已投下贊成票，同意將推特以 440 億美元價格賣給馬斯克，雖然今天日截止日，但已經有過半數的贊成票，因此確定了結果。對此馬斯克與推特並未立即回應置評請求。

推特先前因馬斯克中止收購而提起訴訟，另一方面，馬斯克也指控推特謊稱其平台上的假帳號數量，雙方對簿公堂。德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）法官上周裁定，馬斯克在官司中可以增加包括吹哨者扎特科的說法，但駁回延後收購案審理的請求。

扎特科今日將赴參議院替爆料內容作證，扎特科自 2020 年 11 月起擔任推特的資安主管，今年 1 月遭開除。他先前爆料推特特別容易遭外國政府利用，讓美國國家安全受到威脅，還說目前在職員工薪資表上甚至可能有外國特務。

對於扎特科被開除一事，推特表示是因為其「領導不力、表現不佳」，而且稱扎特科的指控似乎是為了傷害推特。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤前股價上漲 0.24%，每股暫報 41.51 美元，市值為 316.8 億美元。