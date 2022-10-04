美國新車第3季銷量 日系6家車廠年減17%

豐田、本田等 6 家日本汽車製造商周一 (3 日) 公布，第 3 季在美國新車市場的銷售合計約 112 萬 8800 輛，較去年同期減少 17%，由於車用晶片短缺問題持續獲得改善，減幅比前一季的年減 34% 大幅改善。

另一方面，美國通用汽車 (GM-US) 在美國新車市場同期的銷量年增 24%，有很大的進展。

觀察第 3 季美國新車市場表現，占日系車廠整體銷量一半的豐田，銷售台數年減 7% 至 52.6 萬輛左右；第二名本田年減 36% 至 22.2 萬輛。第三到第六名的日產 (年減 23%)、速霸陸 (年減 3%)、馬自達 (年減 14%)、三菱 (年減 29%)，同期銷售表現也都呈現萎縮。

受晶片短缺影響，新車生產有所停滯。不過有車商反映，銷售無法跟上實際需求的現象已經有所改善。某家日系車廠的高層表示，「和幾個月前相比，調度確實已改善。」

單以 9 月銷售數據來看，豐田的新車銷量年增 17%，從前月份的負成長轉為正成長。本田在今 (2022) 年 4 到 8 月的減幅大致落在 4 到 6 成，但到 9 月縮小至 17%。

通用汽車則在周一 (3 日) 公布， 第 3 季在美國新車銷量約為 55.5 萬輛，年增 24%，相隔 5 個季度之後轉為增長，原因是晶片短缺問題趨緩。而第 3 季與豐田之間的龍頭之爭，由通用連續兩季占上風。