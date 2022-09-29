8月豐田全球銷量睽違1年後轉增 產量寫同期新高

豐田汽車周四 (29 日) 公布 8 月份銷售、生產、出口數據 (含 Lexus)，全球銷售台數年增 4% 至 77 萬 7047 輛，去年同期比在相隔一年後首度轉正成長；主因在於亞洲各國疫情趨緩，使得銷量出現明顯回溫。同月全球生產達 76 萬 6683 輛，寫同期新高。

2022 年 8 月，豐田不含日本的海外銷量年增 9% 至 69 萬 4272 輛，去年同期比出現睽違 2 個月的正成長。亞洲國家的貢獻良多，中國市場銷量年增 3 成，泰國和菲律賓市場銷量年增近 9 成；背後原因與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情好轉所導致的需求回彈，以及 Corolla 和新款小型轎車的銷售暢旺有關。

另一方面，北美和歐洲市場的 8 月銷量表現，則分別出現年減 12% 和 2%；而日本國內市場也年減逾 2 成，連續 12 個月遜於去年同期。

在生產方面，8 月份的全球生產年增 44% 至 76 萬 6683 輛，在相隔 5 個月後、終於超越去年同期。其中，北美工廠由於生產能力增強、以及實施生產最佳化的緣故，產量較去年同期成長 25%；歐洲和包括中國的亞洲地區生產，產量更達到去年同期的 2 倍以上。在去年 8 月，由於疫情擴大和晶片短缺之故，導致當時的汽車生產受到嚴重衝擊。

8 月豐田在日本國內的汽車生產年增 6% 至 19 萬 6038 輛，出現近 6 個月來的首度正成長。

雖然豐田 8 月份的全球銷量、生產都轉為正成長，但是車用半導體短缺等不確定因素尚存。關於今後發展，如何維持海外市場的暢旺業績、並設法讓日本國內的銷量和生產重現榮景，則是關鍵所在。