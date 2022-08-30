豐田自動織機新廠 10月投入油電車用電池生產

日本豐田自動織機株式會社 (Toyota Industries Corporation)(6201-JP) 周二 (30 日) 宣布，位於愛知縣的全新電池製造廠「石濱工廠」，即將於 10 月正式營運，將生產油電混合動力車使用的電池，每月生產能力可供應 2 萬輛油電車。

日本汽車業龍頭豐田汽車集團在草創之初，原本隸屬於豐田自動織機汽車部門，後於 1937 年獨立，並成為全球知名汽車製造商。

豐田自動織機在愛知縣的「共和工廠」，從 2021 年 5 月起，已開始生產油電車使用的電池，未來石濱工廠展開營運後，該公司每月電池生產能力將可供 4 萬輛油電車使用。

豐田自動織機的石濱工廠和共和工廠，是負責生產豐田油電車所使用的「雙極鎳氫電池」 (Bipolar Nickel-Hydrogen Battery)。和一般鎳氫電池相比，雙極鎳氫電池的功率約為 2 倍左右，可讓油電車有更好的性能表現。

雙極鎳氫電池是由豐田自動織機和豐田汽車共同研發，其特徵是使用的零件數量比一般電池更少、體積也更小。Lexus 在 2022 年 6 月發表的全新 RX 系列休旅車，還有豐田在上個月發表的全新 Crown 車系，預料都將搭載雙極鎳氫電池。