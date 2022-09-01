豐田調漲零件商鋼鐵供應售價30% 日企恐同感震撼

在與新日鐵 (Nippon Steel) 進行最新一輪談判後，豐田汽車 10 月至 明年 3 月上半月對零件製造商銷售的汽車鋼材，每噸將漲價約 4 萬日元 (289 美元)，漲幅據信約 20% 到 30%，創紀錄水準。

此前，今年 4 月至 9 月半期間，在彼此每半年協議模式下的最大漲幅約為每噸 2 萬日元。

自 2010 財年起，豐田和新日鐵每六個月根據鐵礦石、焦煤和其他原材料成本的變化重新協商價格。兩家公司在最近的談判中連續第三次同意漲價。

豐田是日本最大的鋼鐵買家，並負責採購自家和供應商使用的鋼鐵，其收購價成為造船到家用電器等一系列行業的契約基準價，因此豐田漲價將影響廣泛日本企業。

俄烏大戰加速大宗商品價格飆升，煉焦煤在 4 月至 6 月季度創下歷史新高，自 1-3 月以來上漲 30%。鐵礦石也處於高位。

截至 8 月底，用於催化轉化器的鈀金較 7 月份的近期低點上漲了 10% 以上。豐田預計，全財年 (截至 3 月) 材料成本將增加 1.7 兆日元。

豐田在美國一些市場漲價，但在日本保持不變，然而一些競爭對手已經開始提高某些車型的價格。

然而，美國諮詢公司 Alix Partners 的 Tomoyuki Suzuki 表示，截至 5 月，汽車的材料成本比 2020 年的平均水準翻升一倍，其中鋼鐵成本佔比一半，因此豐田此回漲價恐迫使車廠考慮調漲汽車售價。