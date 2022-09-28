佳醫整併血液透析通路效益顯 下半年營運拚成長

血液透析通路商佳醫 (4104-TW) 表示，今年增加 NC 與 CMS 兩家血液透析通路，產品銷售量與使用率可望提升，整合效應逐步顯現，加上轉投資公司新產品將上市，力拚下半年營運雙位數成長。

佳醫共有兩大主要營運項目，分別為血液透析與長照服務。血液透析方面，公司表示，近年政府在推動慢性病防治政策上效果不俗，台灣洗腎病人年成長率從過去的 5% 逐步下滑，目前約 2-3%，另外，雖然病人洗腎頻率未減，但病患多為高齡者，近年感染新冠病毒後引發重症過世，整體病人數量下降。

為擴大營運規模，佳醫今年上半年取得 NC 與 CMS49% 股權，參與該血液透析通路的經營，服務機構數量也從去年的 102 家，今年上半年增加至 154 家，整合效益已逐步顯現，產品銷售量與使用率都有提升，預期明年營運貢獻將更顯著。

長照服務方面，佳醫配合長期照顧十年計畫，全台總床數達 3240 床，去年受到疫情影響，導致就醫狀況不佳，不過隨著服務品質調整並加入疫苗業務，今年獲利好轉。

佳醫利用台灣營運經驗，將事業版圖拓展至東南亞市場，公司表示，雖然醫療產業布局新市場時，投資期較長，但因東南亞成長速度比台灣快，加上當地目前尚未有「集團」級的競爭對手，長期營運可期。