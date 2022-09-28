〈台股盤前要聞〉景氣燈號瀕變燈、台積漲不動波及IP廠 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，國發會昨 (27) 日公布 8 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數為 23 分，較上月減 1 分，連六亮綠燈，瀕臨變燈臨界點；傳台積電大客戶蘋果已拒絕漲價，矽智財廠 (IP) 營運成長性恐同步受侷限，市場原先期待的漲價紅利也將落空。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

8 月景氣對策信號分數再減 1 分 連六亮綠燈

國發會昨 (27) 日公布 8 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數為 23 分，較上月減 1 分，續創 2020 年 8 月以來低點，燈號連六亮出綠燈，下探綠燈、黃藍燈區間下緣，且景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣擴張放緩。閱讀全文...

蘋果也難受 台積電漲價喊卡 IP 廠紅利退潮

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 原訂明年再度調漲報價，但近期市場傳出，大客戶蘋果 (AAPL-US) 已率先拒絕台積電漲價，象徵連全球最大企業也感受到景氣寒風，業界認為，若台積電暫緩漲價，矽智財廠 (IP) 的營運成長性恐同步受到侷限，市場原先期待的漲價紅利也將落空。閱讀全文...

外資大舉匯出央行如何接招？ 楊金龍：必要時祭外匯管制

外資撤離股市讓新台幣貶勢壓力山大，市場關注外資如在短期內大舉匯出，央行有無應對措施？對此央行總裁楊金龍表示，如果外資大舉撤離，必要時會祭出外匯管制手段。閱讀全文...

楊金龍此番言論也引起市場熱議，不過，匯銀人士認為，外匯管制堪稱嚴厲終極手段、副作用不小，央行非必要不會真的採取該措施。閱讀全文...

台塑化董座：11-12 月油價將回升至一百美元

國際油價自八月底迄今跌破百元關卡，跌幅高達 2 成，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎對此認為，在歐洲冬季燃油需求、煉油廠歲修完畢，加上七大工業國 (G7) 聯合禁買俄油三大因子帶動下，預計 11-12 月油價將回升至 100 美元水準。閱讀全文...

防疫雙險理賠逾千億 產險前 8 月大虧 765 億元、淨值摔破千億元

疫情未歇，產險業防疫險加上疫苗險的「防疫雙險」今 (2022) 年以來理賠攀高至 1070.41 億元，正式衝破千億大關。這也讓產險業截至 8 月底的虧損擴大到 765 億元，淨值更跌破千億元、摔到 943 億元，持續破歷史最慘紀錄。閱讀全文...

辭任長榮國際董座 鄭深池：退出長榮經營權

長榮國際 (2716-TW) 昨 (27) 日宣布，長榮集團創辦人張榮發女婿鄭深池，辭任公司董事長職務，今日起生效；鄭深池隨後也發聲明表示，階段性任務已可告一段落，因此退出與長榮經營權有關的任何事務。閱讀全文...

和泰車擴大參與和泰產險增資 總規模不超過 260 億元

和泰車 (2207-TW) 昨 (27) 日宣布，董事會決議通過，將參與和泰產險私募現金增資，和泰產險此次增資後股本將攀升至 30 億股，和泰車預計參與規模不超過 26 億股 (260 億元)，以充實和泰產險營運資金。閱讀全文...

品牌庫存降、廠商擴大減產 Q4 電視面板可望止跌

面板產業今年受全球景氣下行、量價低迷，第三季營運旺季不旺，不過隨著廠商大動作調整庫存後，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 認為，在品牌庫存降低、面板廠擴大減產等兩大因素支撐下，市場供需將逐步回穩，第四季大尺寸面板各應用價格可望分階段止跌。閱讀全文...