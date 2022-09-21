永昕攜手建誼生技 打造ADC藥物生產鏈

永昕 (4726-TW) 今 (21) 日宣布，為打造完整 ADC(抗體藥物複合體)生產製程價值鏈，與建誼生技簽訂合作備忘錄，由永昕負責 ADC 藥物的設計、製程開發與放大，建誼則負責合成設計小分子化學藥物、製程開發及 ADC 的 GMP 生產。

據研調機構 GlobalData 及 BioMedTrack 預估，目前已上市的 11 項 ADC 產品，2026 年前銷售額將超過 200 億美元，2019-2026 年複合成長率達 37.8%，顯示隨著個人化精準醫療興起，新興生物藥的需求也日益增加。

永昕總經理陳佩君表示，ADC 藥物製程包含上游的 ADC 設計與製程開發、中游的抗體、Linker(連接子) 及 Payload(藥物) 生產，以及下游的 ADC 接合、純化與檢測。公司積極提升開發新興生物藥品的新穎技術，包含 ADC、異體細胞治療、外泌體 (Exosome) 等。

永昕為建構完整價值鏈，今年初與工研院簽訂合作備忘錄，引進 ADC 藥物篩選平台後，再與建誼攜手合作，集合工研院的專利 Linker 及建誼在小分子藥物開發暨生產的專長。

建誼總經理張志賢指出，公司 2015 年成立以來，專注於小分子藥物的原料藥開發到製程與商業量產 cGMP 生產，至今已完成近 90 項計畫，此次與永昕攜手跨足新興生物藥 CDMO 業務，期待聯手將台灣發展為全球 ADC 藥物的重要生產基地。

建誼已累積 45 個國內外客戶，遍及美國、歐洲、日本、中東、新加坡與台灣等，藥物研發領域涵蓋核酸藥物 Oligonucleotide、胜肽藥物 Peptide、複雜性偶聯藥物 Conjugate Drug Substance 以及小分子藥物 Small Molecule；去 (2021) 年營運虧轉盈，並與券商簽訂上櫃輔導契約，展開 IPO 計畫。