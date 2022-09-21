美生技新命令 路孔明：醫藥無國界 對台灣沒有影響

美國為確保相關技術在美國製造與減少對中國的依賴，啟動國家生物技術和生物製造計畫，對此，中天 (4128-TW) 集團總裁、鑽石生技 (6901-TW) 董事長路孔明今 (21) 日表示，此政策對於台灣生醫產業沒有利空、也沒有利多，原因在於醫藥沒有國界，好的藥品還是會被持續使用。

美國繼通過晶片法案扶植晶片製造業，為美國半導體產業挹注逾 500 億美元政府補貼後，總統拜登再簽署新行政命令，將投入超過 20 億美元扶植國內生技業，期盼新方案能減少對中國新藥、化學品和其他產品的依賴，同時在生物技術和生物製造創造新就業機會。

路孔明認為，此政策對於整體生技產業不會有太大變化，其中，對台灣生技產業更沒有所謂的利空或利多，主要原因在於醫藥無國界，當有兩個類似的藥品，其一治療效果較佳，不管在任何地方且不受限制，仍都會被積極使用。

有專家認為，美國新行政命令可能影響到國內 CDMO(委託開發暨製造服務) 產業發展，對此，路孔明指出，當新藥發明人研發出藥品後，是自行選擇生產製造廠，因此對於初期要發展 CDMO 的業者而言訂單來源會是一大挑戰。

再者，國際 CDMO 產業競爭激烈，以韓國三星製藥來說，可提供大量並多批次生產、成本降低等優勢，台灣 CDMO 產業除了與電子業仍有段差距外，能不能與國際競爭也成為問題。