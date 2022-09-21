台生技醫藥發展基金會啟動新募資計畫 明年增三獎項

台灣生技醫藥發展基金會今 (21) 日頒發台灣醫學界獎金最高的「吳火獅醫學獎」，基金會董事長楊泮池表示，十年來投入超過 3 億元，在台灣培育超過 500 位高端生技醫藥人才，目前也啟動新的募資計畫，預計明年會有三個獎項，金額達 7500 萬元。

台灣規模最大的生醫人才培育基金會台灣生技醫藥發展基金會 (TBF)，由鑽石生技 (6901-TW)、富邦金控、台新金控、潤泰集團、玉山銀行、台達電子文教基金會等企業界長期支持。近 10 年來已經提供 13 位講座教授、每位 2500 萬元的講座獎金。

楊泮池表示，生技產業被政府列為六大核心戰略產業之一，儘管與目前的半導體產業仍有差距，不過這幾年生技新藥研發陸續有成果，許多藥品取得美國藥證、對外授權，尤其授權金額高顯示國際大藥廠對台灣研發成果的肯定。

此外，生技業產值達 7000 億元、總市值 1.3 兆元，被視為下個「護國神山群」，整體產業鏈雛形逐步完成，若法規能進一步鬆綁，台灣生技產業鏈發展相當有機會。

鑽石生技董事長路孔明表示，生技產業非常需要人才，培育人才是長久之計但也不容易，為資助傑出人才，講座教授每年可獲得 250 萬元補助，10 年共計 2500 萬元，唯一要求是不能離開學校、實驗室，從源頭培育更多碩士、博士及博士後等高端人才。

路孔明說，除了吳火獅醫學獎外，目前啟動新一項 10 年獎金計畫，預計明年會有三個獎項，總金額約 7500 萬元並分 10 年補助。

本屆「吳火獅醫學獎」由基金會 7 位董事擔任評審，選出陽明交大醫學系教授胡瑜峰、台大醫學院醫療器材與醫學影像研究所教授駱遠、台大藥學系教授梁碧惠等三位得獎者。