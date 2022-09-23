佐登-KY城堡生技園區將開幕 今年營收可望登三年高

佐登 - KY(4190-TW) 斥資 30 億元的佐登妮絲城堡生技園區將在 10 月 3 日開始試營運，初期瞄準員工旅遊、婚攝、銀髮族旅遊商機，法人預期，單季營收貢獻約 1.3 億元，推升全年營收突破 30 億元，登三年高。

該園區總投資金額從 21.7 億元，上修至 30 億元，預計園區開幕後搭上國慶煙火、全運會、聖誕節、跨年、過年等假期，營收將明顯提升，初估 9-12 月營收貢獻約 1.3 億元、不過仍會虧損約 3000 萬元，明年則有機會轉盈。

佐登城堡生技園區今年先鎖定員工旅遊、婚攝、銀髮族市場，明年進一步擴大至國高中團體旅遊、家庭、企業旅遊等，目標要創造 200 萬入園人次，且 10 年內回收投資成本，預估未來門票營收占比約 46%、餐點 4%、產品 48%、其他 2%。

佐登表示，園區佔地 5 萬平方公尺，以古典巴洛克式風格打造，結合多種文藝復興時期建築元素，更是亞太第一座綠建築城堡，園區內 70% 的生產用電也來自綠色能源，目前已取得台灣綠建築標章 (EEWH) 候選合格證書並預計取得美國 LEED 綠建築標章。

佐登除了生技園區開始營運外，下半年台灣、中國會推出 2 項新產品，此外，由於中國仍受到疫情影響，會輔導加盟店家轉向經營微商，進行線上、線下的 OMO 虛實整合，同時重新盤整店家，全年營收仍會優於去年。