重視ESG也看EPS 逾6成台灣投資永續重視報酬率

根據「2022 施羅德全球投資人大調查」，超過 6 成的受訪者坦言，布局永續基金會把報酬率列為首要考量，較全球平均高出 7 個百分點，顯示台灣投資人在追求永續的同時，也期待能獲取較好的報酬。

調查發現，64% 的台灣投資人認為永續投資主題具吸引力，較全球平均 (52%) 高出逾 1 成，58% 的台灣投資人認同永續基金具環境與社會影響力，且對台灣投資人來說，永續主題投資的吸引力已超越網路科技 (59%) 與電動車 (53%) 等議題。

調查指出，逾 6 成受訪者相信，永續投資是確保長期獲利的唯一途徑，但同樣有 6 成以上受訪者也質疑永續投資的實質影響力，因此更在乎永續基金是否有第三方認證。

對於台灣投資人來說，選擇永續投資主要是期待透過永續投資提高「教育品質 (44%)」、「健康福利 (43%)」、「減少不平現象的發生 (40%)」、「改善氣候變遷 (38%)」、「淨水和改善衛生條件 (36%)」。

調查發現，逾 7 成受訪者認為，如果能選擇符合個人偏好的投資標的時，會願意增加永續投資比例；但也有 58% 的受訪者認為，缺乏永續投資報告、數據透明度不佳，以及明確的永續投資定義，是永續投資的最大阻礙。

也因此，台灣投資人更在意「是否有認證」來輔助自身的投資決策，調查發現，40% 的台灣投資人表示，如果發行機構能取得永續相關認證，會願意增加相關的永續投資，比例高於亞洲市場的 35%，更較全球平均 30% 高出約 1 成。

