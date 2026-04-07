鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-07 08:59

伊朗戰爭爆發以來黃金價格震盪下行走勢，讓擁有多年黃金投資經驗的華爾街多策略避險基金經理張剛相當困惑。

整個 3 月份，紐約商品交易所的 COMEX 黃金期貨價格跌幅一度超過 13%，寫下 2008 年 10 月以來最差單月表現。

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3 月下旬，他找到了答案。

土耳其央行公布的周度數據顯示，3 月 13 日當周起，土耳其央行連續三周減持黃金儲備，總計減持 126.4 噸黃金，創下 2018 年以來最大規模減持。

這讓張剛想起一則消息──3 月 4 日，波蘭央行行長亞當 · 格拉平斯基提出擬通過出售部分黃金儲備，以籌資約 130 億美元資金支持國防建設。

據《經濟觀察報》周一（6 日）報導，華爾街貴金屬期貨交易經紀商潘楓親眼見證了部分國家央行出售黃金儲備帶來的市場衝擊。在土耳其央行釋放出售黃金的消息傳出後，3 月下旬，COMEX 黃金期貨市場遭遇持續拋售潮，使得 COMEX 黃金期貨主力合約一度跌至 4,128.9 美元 / 盎司。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布的數據顯示，截至 3 月 24 日當周，華爾街避險基金為主的資產管理機構減持 1,314,400 盎司黃金期貨期權淨多頭頭寸，減持量寫下 3 月以來最大值。

一方面，美國聯準會（Fed）降息預期降溫與美元指數上漲令黃金價格承壓；