鉅亨網編譯鍾詠翔
整個 3 月份，紐約商品交易所的 COMEX 黃金期貨價格跌幅一度超過 13%，寫下 2008 年 10 月以來最差單月表現。
「不少華爾街基金經理都感到疑惑：面對中東地區衝突持續升級與原油價格走高，黃金為何突然失去了避險屬性與抗通膨屬性？」張剛說。
3 月下旬，他找到了答案。
土耳其央行公布的周度數據顯示，3 月 13 日當周起，土耳其央行連續三周減持黃金儲備，總計減持 126.4 噸黃金，創下 2018 年以來最大規模減持。
這讓張剛想起一則消息──3 月 4 日，波蘭央行行長亞當 · 格拉平斯基提出擬通過出售部分黃金儲備，以籌資約 130 億美元資金支持國防建設。
據《經濟觀察報》周一（6 日）報導，華爾街貴金屬期貨交易經紀商潘楓親眼見證了部分國家央行出售黃金儲備帶來的市場衝擊。在土耳其央行釋放出售黃金的消息傳出後，3 月下旬，COMEX 黃金期貨市場遭遇持續拋售潮，使得 COMEX 黃金期貨主力合約一度跌至 4,128.9 美元 / 盎司。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布的數據顯示，截至 3 月 24 日當周，華爾街避險基金為主的資產管理機構減持 1,314,400 盎司黃金期貨期權淨多頭頭寸，減持量寫下 3 月以來最大值。
這背後的邏輯在於，華爾街避險基金認為黃金價格正面臨雙重打壓：
另一方面，多國央行拋售黃金儲備，使其失去關鍵買方支撐。
截至 4 月 3 日 10 時，COMEX 黃金期貨主力合約報價徘徊在 4,689.8 美元 / 盎司附近，較 3 月下旬最低點 4,128.9 美元 / 盎司有所反彈。但黃金價格能否快速收復 3 月失地，華爾街的看法不一。
目前華爾街投資機構開始關注到一個潛在風險：若中東戰火引發高油價狀況持續，更多央行可能不得不拋售黃金儲備，以籌資應對本國貨幣貶值壓力與採購高價格能源。
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