鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-07 06:40

《金融時報》指出，雖然伊朗導彈發射能力受到限制，但仍保有有限卻持續的協調打擊能力，凸顯其導彈防禦系統是為持久消耗戰而設計。專家則指出，伊朗早已建立領導人被斬首後的戰鬥體系，因為他們知道戰爭會到來。

根據報導，儘管以色列與美國對伊朗進行持續空襲，針對指揮官的定點打擊，以及通訊網路中斷，伊朗仍能持續對以色列和海灣國家發動導彈攻擊。

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伊朗的短程火力在上週五（3 日）也得到了體現。伊朗在其領土首次擊落美國戰機，使衝突顯著升級。

《金融時報》指出，自戰爭爆發以來，伊朗已向以色列發射約 400 至 500 枚彈道導彈。

此外，根據英國國防部上周公布的數據，伊朗也向美國在海灣地區的盟友發射了超過 3500 枚短程飛彈和無人機。

阿拉伯聯合大公國國防部週六（4 日）表示，該國在過去 24 小時內擊落 56 架伊朗無人機與 23 枚彈道導彈，總計 79 次襲擊，創下自 3 月 8 日以來單日最高紀錄。

以色列估算稱，其與美國的攻擊已摧毀伊朗約七成的導彈發射設施與庫存，但《路透》引述美方消息人士指出，華盛頓方面僅能確認伊朗約三分之一的導彈庫存被確實摧毀。

以色列前軍事情報分析師齊姆特表示，雖然伊朗損失了幾位重要的軍事領導人，但中央指揮控制依然存在，而伊朗軍隊在某些目標遭到攻擊後能夠迅速調整戰術，或對伊朗境內遭受的攻擊進行報復，都證明了這一點。

例如，3 月 19 日以色列轟炸納坦茲核設施後，伊朗即發動針對迪莫納的報復性攻擊。伊朗南帕爾斯氣田遭以色列攻擊後，亦反擊卡達拉斯拉凡液化天然氣設施。

「馬賽克防禦」：伊朗分散式指揮展現戰場自主性

根據報導，伊朗指揮系統已進行調整，命令仍自上而下傳遞，但地方指揮官可根據戰場狀況靈活應對。

知情人士表示：「伊朗的軍事力量是分散的，由各個地區的當地領導人領導。伊朗花了數十年時間建立起這套體系，因為他們早就知道這場戰爭會到來。」

伊朗將其分散式指揮系統稱為「馬賽克式」防禦戰略。伊朗外長阿拉格齊於 3 月 1 日在 X 平台表示，過去二十年來，伊朗一直分析美軍在東西兩線的挫敗案例，並從中汲取教訓。

他指出，這種「馬賽克式」防禦讓伊朗能自主決定戰爭的節奏與結束方式。

美國智庫保衛民主基金會的伊朗問題專家表示：「馬賽克理論旨在經受住被斬首的考驗」。他並補充說，它賦予了戰場指揮官一定程度的自主權。

專家指出：「我相信指揮控制系統已經崩潰，但戰時總參謀部仍然能夠做出對等回應。因為他們掌握著全局作戰態勢圖，能夠看到哪些目標遭到襲擊，然後命令部隊『以牙還牙』。」

分析人士指出，伊朗多年來已逐漸適應各種威脅。倫敦皇家聯合軍種研究所的托拉斯特表示，伊朗似乎早已做好準備，即使領導層遭遇「斬首」式打擊，其安全部隊仍能維持運作。

他指出，地方指揮官對在缺乏上級命令的情況下應採取的行動十分清楚，但仍需依靠基本的指揮控制架構。

托拉斯特補充，由於無線電與手機訊號可能被攔截，伊朗導彈部隊可能採用野戰電話或信使傳遞命令；此外，也有報導稱，軍方已部署光纖通訊系統以確保指揮聯絡順暢。

追蹤最後的導彈威脅：伊朗移動發射裝置增加以美軍挑戰

《金融時報》指出，對以色列及其盟友而言，行動已進入一個更持久的階段：追蹤並摧毀伊朗武器庫中最後、也是最難定位的部分。

以色列軍方發言人肖沙尼表示，形勢已經改變：「剩餘武器越少，打擊就越精準，但同時也更難找到。」

專家指出，伊朗導彈主要依靠移動發射裝置，而非位於遭美以聯合轟炸的十幾個大型地下固定陣地。

華盛頓智庫 JINSA 的戰略研究員魯赫表示，地面發射裝置雖因燃料加注與目標設定耗時較長而容易受攻擊，但它們更易移動，數量充足且可分散使用。

即便美以聲稱已摧毀七成以上的導彈發射設施，但魯赫指出：「移動裝置仍是伊朗維持穩定發射頻率的最佳選擇。」

伊朗剩餘的導彈發射器數量雖減少，但更加難以定位，可隨時發射、轉移並融入環境，增加敵方追蹤難度。

與此同時，以色列防空系統攔截了約九成來襲導彈，而自戰爭第三天起，伊朗每日發射導彈數量已穩定在 7 至 15 枚左右。

《金融時報》指出，對以色列而言，目前面臨的威脅比原先預期要容易應對。肖沙尼表示：「導彈數量遠低於以往，也低於我們預期，我們原本是為更大規模的襲擊做準備。」

美國前軍官也指出，他們已做好應對更嚴重情況的準備。前美國中央司令部負責中東事務司令麥肯齊（Frank McKenzie）在一次網路研討會上表示，「當時我曾擔心卡達烏代德空軍基地或阿拉伯聯合大公國達夫拉空軍基地會遭遇 250 枚導彈齊射，但這種情況並未發生。」

然而，伊朗仍能精準打擊特定目標，且自衝突初期便將雷達設施列為重點攻擊對象。上週五，一架伊朗無人機在沙烏地阿拉伯成功重創一架美國 E-3 空中偵察機，損失約 7 億美元。

專家認為，伊朗不太可能耗盡導彈庫存，其軍隊每天只需發射少量導彈即可維持軍事行動。