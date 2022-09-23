聯準會升息不手軟 法人：美國明年Q3前恐陷經濟衰退風險

聯準會對付通膨持續升息不手軟，法人認為，目前經濟成長主要潛在風險包括：消費衰退、成本推升通膨、中國持續清零封鎖和俄烏戰爭加劇，預估美國可能在 2023 年的前 3 季面臨經濟衰退風險。

聯準會 9 月第三度升息 3 碼，帶動聯邦基金基本利率攀升到 3.00% 至 3.25% 區間，而根據「利率點陣圖」的指引，預期未來升息路徑將達 4.6%。

根據聯準會官員預估的利率落點，聯邦基金基準利率將於今年底達到 4.4%，2023 年的利率目標區間則為 4.6%，聯準會主席鮑爾表示，點陣圖的利率預測中值暗示今年底前可能會再升息 5 碼 (達到 4.25%～4.5%)。

以此推估，今年 11 月將有很高的機率，聯準會將出現第四度升息 3 碼的情況。而 12 月則可能升息兩碼；此外，點陣圖也暗示聯準會可能於 2024 年降息。

施羅德投資指出，美國正面臨高通膨將使經濟成長減緩，經濟成長主要的潛在風險包括消費衰退、成本推升通膨、中國持續清零封鎖和俄烏戰爭加劇等，因此預估美國可能於 2023 年的前三季面臨經濟衰退風險。

施羅德投資預期，聯準會將持續採取鷹派升息的貨幣政策，這將有助於美國的通膨率可望於 2023 年緩降至 4.2%，隨著能源價格基期升高以及全球央行普遍進入升息循環，預估全球通膨將在 2023 年緩降至 4.3%。

整體而言，施羅德 (環) 環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，目前全球經濟成長仍面臨不確定風險。但當資產價格調整到新的平衡，我們預期將看到股市出現反彈，尤其是當通膨出現見頂跡象時尤為如此。

DWS 集團認為，聯準會有意在今年底將利率提高至 4.4%，並在 2023 年內將利率保持在略高於 4.6%，與聯準會 6 月份的預測相比，跳升幅度高出 100 個基點，未來的政策似乎比先前更加鷹派。

DWS 集團表示，為控制通膨，聯準會願意用較高的利率減緩需求，甚至不惜付出成長放緩與失業率攀升的代價，儘管認同透過升息換取穩定物價是必要的，但也要留心升息的副作用恐怕比聯準會預期更為嚴重。