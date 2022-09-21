經濟學家：通膨顯現降溫跡象 Fed有望短期內縮小升息幅度

凱投宏觀 (Capital Economics) 的一份報告顯示，儘管市場擔憂美聯準會 (Fed) 將繼續通過大幅升息來對抗通膨，但是通貨膨脹已出現逐漸降溫的跡象，Fed 有望短期內開始縮小升息幅度。

Capital Economics 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 表示，汽油價格持續下跌，食品通膨緩和，都將在未來一、兩個月對整體消費者物價指數 (CPI) 造成壓抑。同時，不包括能源和食品的核心 CPI 數據也出現通膨降溫的跡象。

Ashworth 說道，儘管 8 月核心 CPI 月增 0.6%，超出原先預期，但有越來越多的通膨減緩跡象。他表示，供應短缺問題已經正常化，該機構的產品短缺指標表明，核心商品通膨率將會在今年年底前從 8 月份的 7% 回落至 2%。

根據凱投宏觀的報告，聯邦基金期貨顯示，利率可能在接近 4.5% 達到頂峰，高於該機構的預測，主要是因為該機構預計通膨將顯著的回落。

Ashworth 指出，核心服務通膨上漲主要是由租金快速上漲所帶動，但最新的數據表明，新簽租約的通膨正在顯著放緩。

Ashworth 也說道，有許多的跡象表明服務業開始通縮，從機票價格、飯店房價都是如此，而長期通膨預期大幅下降，也大幅降低了物價、薪資螺旋式上升的風險。他認為，很快會在 CPI 數據中看到更清晰、更有說服力的通膨回落跡象。