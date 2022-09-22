〈央行理監事會〉佛系升息拖累新台幣貶值？ 央行反駁：外資賣股才是主因

對照美國激進式升息，中央銀行佛系升息的態度，導致台美利差擴大，被指是新台幣大幅貶值主因，對此央行今 (22) 日反駁，認為「外資賣股匯出資金才是新台幣貶值的原因」。

美國聯準會今年以來累計升息幅度已高達 12 碼，但我央行今年以來僅升息 2 碼，台美利差不斷擴大，對此央行特別以書面資料說明，新台幣重貶主因是美國貨幣緊縮的外溢效應。

楊金龍表示，新台幣貶值主要是外資賣超台股實現獲利，並大舉將資金匯出，且外資在國內匯市交易比重高達 7 成，使得台北外匯市場美元需求大於供給，導致新台幣兌美元在今年以來貶值逾 11%。

楊金龍表示，美國大幅緊縮貨幣政策引發的外溢效果，可能不利全球股市評價，也會影響國際匯市走勢，進一步影響新台幣匯率。

央行並引述市場數據佐證指出，外資匯入台灣的資金，主要運用在投資台股、台債與為交割所需的新台幣存款帳戶，而絕大多數資金多用來投資台股，持有台債比重甚微，且新台幣存款帳戶餘額也相對穩定。

儘管今年以來美債殖利率彈升導致台美利差擴大，但外資並沒有明顯出脫台債或減持新台幣存款，大舉匯出主要是受全球股市修正，外資基於資產配置與基金贖回等考量，因此賣超台股匯出。

央行強調，今年我出口續創新高，廠商結售美元也增加，但美國的貨幣緊縮外溢效果衝擊股匯走勢，進而影響新台幣匯率，央行會持續密切注意國際匯市動向，必要時進場調節維持國內匯市穩定。

