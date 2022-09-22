〈央行理監事會〉美國鷹浪太強為何央行只升半碼？ 央行考量這三項因素

中央銀行決議升息半碼 (0.125 個百分點)，搭配調升存準率 1 碼 (0.25 個百分點)，央行表示，主要考量明 (2023) 年通膨可望降溫、經濟成長趨緩，且升息幅度過大，恐將增加房貸族與中小企業的負擔，因此採取價量並行方式因應通膨。

中央銀行總裁楊金龍坦言，今天的理監事會議有 2 名理事主張，為對抗通膨與與高房價，認為應該升息 1 碼比較適當，但多數理事認為應升息半碼，惟全體理事一致同意調升存準率 1 碼。

楊金龍表示，決定升息半碼主要是考量國內 CPI 年增率可望緩步回降，明年 CPI 有望下降至 2% 以下，加上明年國內經濟成長率預估值將下修至 2.9%，在通膨降溫與經濟趨緩的情況下，因此最後決議升息半碼。

楊金龍認為，如果直接調升利率將直接反映在銀行的存放款牌告利率，勢必影響房貸戶與中小企業的壓力，尤其中小企業融資大多依賴銀行放款，在疫情與經濟面臨下修壓力的「特殊時期」，不希望用提高利率調幅，增加第 1 戶房貸戶與中小企業的負擔。

楊金龍進一步指出，調升存款是對銀行量的緊縮，跟存放款利率較無直接關聯，而調升存準率對公司債與商業本票的利率影響較大，但有能力發公司債與商業本票以大企業為主，而調升存準率對其衝擊有限，因此本次理監事會議仍採取「價量搭配」。

根據央行估算，此次存準率再度調升 1 碼，估計約可從市場再吸收 1100 億到 1200 億元的資金。

另外，從央行最新公布資料來看，近月銀行體系超額準備約 600 餘億元水準，今年前 8 月全體銀行放款與投資年增率及日平均貨幣總計數 M2 年增率分別為 7.77%、7.66%，隨著央行緊縮貨幣政策，長短期利率走升。

楊金龍表示，存準率再度調升 1 碼，M2 的年增率將往央行的目標 2.5% 到 6.5% 靠近，預估明年就能低於 6.5%，暗示央行未來調升存準率的機率不高。