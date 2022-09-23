為確保能源供應 英國宣布解除水力壓裂禁令

英國政府周四 (22 日) 解除了對水力壓裂的禁令，理由是俄羅斯入侵烏克蘭後，需要加強國內能源供應安全。

英國首相特拉斯 (Liz Truss) 在上任後首度重要談話時，就提到她將撤銷 2019 年對水力壓裂的禁令，這是一種用於從頁岩中提取石油和天然氣的技術，但先前在英國唯一營運的水力壓裂現場附近，於 2019 年 11 月發生多次地震後，當地人認為與水力壓裂有關，而高聲抗議。

雖然這些都是規模 3 以下的常見地震，但 2019 年的一份政府報告得出結論，禁止這種做法是必要的，因為「目前無法準確預測與水力壓裂作業相關地震的機率或震級」。

不過在能源短缺的前提下，特拉斯和新內閣的商業和能源大臣 Jacob Rees-Mogg 相信，到 2040 年，水力壓裂技術將在使英國成為淨能源出口國方面發揮關鍵作用。

他們還希望增加北海的石油和天然氣產量，宣布新的勘探許可，並同時增加氫、太陽能和海上風能的部署。

Rees-Mogg 強調，英國需要「探索透過太陽能、風能、石油和天然氣生產，為我們提供的所有途徑—因此我們取消禁令，以實現任何潛在的國內天然氣來源是正確的」。

環保組織長期以來一直反對水力壓裂的做法，稱它不是一種有效的能源生產方式，無助於降低急劇上漲的能源費用，並且無論在何處嘗試，都會遭到社區的反對。

根據民意調查公司 YouGov 數據，在能源危機期間，普通民眾對水力壓裂的支持有所上升，但 5 月份仍僅有 27% 支持。

現在掌管英國經濟的財政部長 Kwasi Kwarteng 也曾在 2 月份公開宣稱，水力壓裂技術對緩解天然氣和電力價格上漲的影響幫助不大，而且需要十年時間，才能開採出足夠的產量。