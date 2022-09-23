〈台股盤前要聞〉央行利率連三升、邊境管制鬆綁 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，美國聯準會激進升息，我央行利率連三升，維持緊縮基調不變，並認為明年經濟成長難保 3；行政院昨 (22) 日宣布邊境管制鬆綁，入境「0+7」政策將於 10 月 13 日上路，觀光族群股價喜開趴。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

央行利率連三升維持緊縮基調不變 明年經濟成長難保 3

美國聯準會激進升息腳步未歇，但我中央銀行仍維持既有步調，昨 (22) 日理監事會議最後仍決議升息半碼 (0.125 個百分點)，央行總裁楊金龍表示，目前為止貨幣政策基調仍維持緊縮不變。閱讀全文...

對照美國激進式升息，中央銀行佛系升息的態度，導致台美利差擴大，被指是新台幣大幅貶值主因，央行也反駁指出，「外資賣股匯出資金才是新台幣貶值原因」。閱讀全文...

邊境管制鬆綁 入境「0+7」10/13 上路 觀光族群嗨開趴

邊境管制鬆綁，入境總量 9 月 29 日起提升至每週 6 萬人次入境、入境「0+7」則將於 10 月 13 日上路，消息一出，激勵觀光族群股價大漲，亞都 (5703-TW)、寒舍 (2739-TW) 以及雲品 (2748-TW) 等盤中攻上漲停，航空雙雄也同步走揚。閱讀全文...

股匯齊殺 金管會救市與否緊盯三指標

美國暴力升息，造成股匯齊殺，雖然台股昨 (22) 日跌幅不到 1%，但後市不確定因素仍多，證期局副局長高晶萍表示，金管會將密切注意央行升息幅度、後續美國聯準會升息狀況，及外資資金匯出入動向對台股的影響，綜合評估判，適時評估採取相關措施。閱讀全文...



中鴻 10 月內銷、11 月外銷鋼品 同步開出平高盤

中鴻 (2014-TW) 昨 (22) 日開出 10 月內銷、11 月外銷盤價，內銷方面，熱、冷軋開出平盤止跌，鍍鋅每公噸更上漲 800 元；外銷則依產品及地區別，每公噸調漲 0-15 美元，實際報價視當地市場行情而定。閱讀全文...

0+7 開國門倒數 20 家海外突發疾病險將重新上架

入境管制放寬「0+7」倒數，國人出國旅遊限制也將復甦，出國旅遊的旅平險需求跟著升溫，金管會昨 (22) 日表示，目前已有 3 家保險公司重新上架不賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險，今年底前預計還有 20 家業者將重新上架商品。閱讀全文...

樺漢孵小金雞 樺緯物聯 5 年營收增近 4 倍 後續規劃上市

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓昨 (22) 日透露，聚焦智慧家庭的轉投資樺緯物聯，在過去 5 年的業績已經成長近 4 倍，接下來目標朝掛牌上市邁進，將成為集團另一個小金雞。閱讀全文...

元太強化生態圈布局 擬砸 2.2 億元參與聯合聚晶私募

電子紙大廠元太 (8069-TW) 昨 (22) 日公告，為強化電子紙生態圈布局，將策略參與驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 私募普通股，集團總投資金額不超過 2.2 億元，預計取得近 35% 股權，深化策略合作關係。閱讀全文...

〈觀察〉全球升息風暴來襲 金管會救市 18 套劇本箭在弦上

隨全球進入急遽升息循環，國際金融市場震盪加劇，金管會已經定調必要時將採取穩定措施，金管會救市的「18 套劇本」箭在弦上，《鉅亨網》盤點歷史經驗，金管會初步可能至少有 5 招可以救市。閱讀全文...