股匯齊殺 金管會救市與否緊盯三指標

美國暴力升息，造成股匯齊殺，雖然台股今 (22) 日跌幅不到 1%，但後市不確定因素仍多，證期局副局長高晶萍表示，金管會將密切注意央行升息幅度、後續美國聯準會升息狀況，及外資資金匯出入動向對台股的影響，綜合評估判，適時評估採取相關措施。

美國升息 3 碼，並可能還有 5 碼升息空間之下，台股終場放量下挫 139 點，收在 14284 點，寫逾 2 個月收盤新低，外資賣超 194.57 億元，已是連二賣。

高晶萍表示，台股今天跌幅 0.9%，同時間香港跌 1.89%、南韓下跌 0.69%、日本亦跌 0.52%、上海跌 0.36%、新加坡跌 0.25%，台股表現仍介於國際股市之間。

若拉長時間來看，今年以來到昨天為止，台股累計跌幅是 20.83%，優於美國 Nasdaq 今年以來下跌 28.28%、深圳跌 24.56%、南韓跌 21.17%、香港跌 21.17%，但台股跌幅大於上海的跌幅 14.36%、日本跌幅 5.14%，及新加坡的逆勢上漲 4.42%，可以看出台股表現依舊是介於國際股市之間。

至於台股交易動能部分，高晶萍表示，今年台股日均交易量，統計到 9 月 21 日是 2561 億元，比去年同期的 4228 億元，減少 39.43%，但同時間，南韓股市日均交易量比去年同期減少 44.05%、香港減少 30.86%、新加坡減少 7.59%、上海減 7.65%，顯示亞洲股市日均交易量都是呈現減少情況，只有日本股市日均交易量增加 10.35％。

高晶萍指出，台股整戶擔保維持率到 9 月 21 日仍在 163.29%，台股基本面到 8 月底本益比仍有 10.95 倍，現金殖利率有 4.68%，若加計股票殖利率則達 4.86%，上市櫃公司 8 月累計營收 28 兆元，同比成長 9.93%，上市櫃公司海外投資上半年獲利 6248 億元，是近十年同期最高，基本面依舊穩健。

高晶萍強調，台股上市櫃公司基本面，及台灣總體經濟仍很穩健，台股今年以來無論跌幅、日均交易量等仍介於國際股市之間，呼籲投資人審慎評估近期台股的變化，注意相關風險控管。