元太強化生態圈布局 擬砸2.2億元參與聯合聚晶私募

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (22) 日公告，為強化電子紙生態圈布局，將策略參與驅動 IC 廠聯合聚晶 (6927-TW) 私募普通股，集團總投資金額不超過 2.2 億元，預計取得近 35% 股權，深化策略合作關係。

元太公告將分別由元太自身、旗下元瀚材料，以每股不超過 16 元參與聯合聚晶私募，分別取得約 9894 仟 402 股、3395 仟股，投資金額不超過 1.6 億元、6000 萬元，持股比約為 26.2%、9%，合計集團將取得不超過 13291 仟 402 股，持股比例將落在約 35.2%。

元太表示，為強化電子紙生態圈布局，集團將策略投資聯合聚晶私募普通股，以加深雙方策略合作關係。

聯合聚晶為公開發行公司，今日也公告將辦理私募普通股案，發行股數不超過 13291 仟 402 股，目前初步洽定應募人為元太及其 100% 持股子公司元瀚材料，意即元太將全數認購聯合聚晶此次私募，市場認為，屆時元太將成為聯合聚晶最大單一股東，聯合聚晶也預計 10 月 31 日召開股東臨時會。

聯合聚晶 (IST)1999 年 10 月成立，主要業務為顯示器驅動 IC，目前資本額約新台幣 2.44 億元，近年專注電子紙驅動 IC 開發，更打入電子標籤 (ESL) 驅動 IC 供應鏈，對這次私募規劃，聯合聚晶說，資金將用於充實營運資金、因應公司未來發展資金需求，預期將能擴展營運規模、提升獲利能力並有助公司營運穩定成長。

值得注意的是，聯合聚晶在去年 12 月也參與由元太、京東方、興泰科技共同發起成立的電子紙產業聯盟，正式成為聯盟會員之一。