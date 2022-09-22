〈央行理監事會〉利率連三升維持緊縮基調不變 明年經濟成長難保3

美國聯準會激進升息腳步未歇，但我中央銀行仍維持既有步調，今 (22) 日理監事會議最後仍決議升息半碼 (0.125 個百分點)，央行總裁楊金龍表示，目前為止貨幣政策基調仍維持緊縮不變。

央行會後也公布資料，在景氣趨緩、出口動能減緩與民間投資轉趨保守，央行下修今 (2022) 年經濟成長率預估值為 3.51%，明 (2023) 年經濟成長率預估值將降至 2.9%；另外，CPI 及核心 CPI 年增率分別為 2.95%、2.52%，至於明年 CPI 及核心 CPI 年增率預估將分別回降為 1.88% 及 1.87%。

央行今天決議升息半碼，搭配調升存款準備率 1 碼 (0.25 個百分點)，符合市場先前預期，調升後重貼現率將由 1.5% 上升至 1.625 %，是今年以來連續 3 個季度升息，重貼現率創下 2016 年 3 月以來 6 年半新高。

今天的理監事會議從下午 2 點一路開到將近傍晚 5 點才結束，會中有 2 名理事認為，考量通膨與房價等問題，主張應該升息 1 碼，但其他理事認為升息半碼搭配調高存準率 1 碼較為適當，最後以多數決方式通過升息半碼、調升 1 碼存準率。

美國聯準會 9 月再度升息 3 碼，並暗示到今年底前還可能再升息 5 碼，相較聯準會鷹派作風，央行今年以來僅升息 2 碼，恐造成台美利差擴大，資金外流加重新台幣貶值壓力。

對此，楊金龍表示，美國連續升息主要受供給面與需求面引發的通膨問題，包括美國、歐洲等目前通膨仍非常高，但台灣通膨主要是輸入性通膨影響，且鄰近的日本與中國通膨與台灣差不多，但中日仍維持寬鬆政策。

楊金龍表示，目前貨幣政策維持緊縮基調不變，但到今年底前還有 3 個月的觀察時間，屆時要看實際狀況再進一步評估要「繼續緊縮」、「放緩緊縮」或是「停止緊縮」。

楊金龍指出，對於通膨壓力，除了利率政策，政府還能透過調降關稅、電價等政策抑制通膨升溫，預估明年通膨率將降至 2% 以下，至於升息速度如何，要看明年的 CPI(消費者物價指數)，如果明、後年物價下降，「那為何要繼續緊縮」，會在適當時機停頓再觀察。