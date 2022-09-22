聯準會暗示繼續升息 法人示警台股後市波動大

美國聯準會再次升息 3 碼，台股盤中一度大跌達 272 點，投信表示，儘管台股評價面已到誘人區間，但因聯準會為對抗通膨，鷹派立場堅定，在不確定因素預料將使股市持續震盪，建議可透過台股平衡型基金佈局，除降低投組波動，同時可強化收益率。

大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示，聯準會已是連續第三個月升息 3 碼，展現充分對抗通膨的決心，聯準會主席鮑爾更暗示，到今年底前將會再升 5 碼。

聯準會激進式升息讓美股劇烈震盪，四大指數下跌收黑，台股今天一開盤更直接重挫 200 點，陳晞倫認為，聯準會快速升息除影響股市走勢外，需求成長速度勢必也會因此明顯放緩，不能完全排除衰退的可能性。

陳晞倫指出，受強勢美元影響，資金匯出拖累新台幣持續貶值，資金推升台股力道也跟著受限，在聯準會暗示「繼續升息」的影響下，預期到今年底前市場將再升 5 碼，推升利率來到 4.25%～4.5%；預估 2023 年「終端利率」將達到 4.6%，在從點狀圖顯示，聯準會官員認為，到 2024 年前都不會降息。

投資建議上，陳晞倫表示，傳統台股平衡型基金是以台股搭配台債，但台股持有比重較高，波動率較接近台股，收益率相對不穩定，若台債持有比重較高，收益率則不理想，建議可透過特別股與 ETF 來強化投組收益率，成為不同於以往的台股平衡型策略。

基金操作策略部分，陳晞倫表示，目前特別股平均股利率約 3.6%，表現持續穩定；以債券 ETF 來說，隨美國 10 年期公債殖利率走高，將伺機調降高收益 ETF 的權重。

在台股部分，考量反彈力道的延續力不足，投組將維持較低的風險性資產部位，提高對下檔風險的防禦能力，地緣政治風險升高對台股的打折效果有待觀察，因此，投組將維持較低的大型電子類股權重，較高的防禦性類股權重如金融、鋼鐵、電子下游等。