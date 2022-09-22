樺漢敷小金雞 樺緯物聯5年營收增近4倍 後續規劃上市

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓今 (22) 日透露，聚焦智慧家庭的轉投資樺緯物聯，在過去 5 年的業績已經成長近 4 倍，接下來目標朝掛牌上市邁進，將成為集團另一個小金雞。

朱復銓今日出席「面對當前經濟情勢 企業如何善用資本市場」論壇時表示，樺漢 2014 年掛牌時營收只有 30 億元，今年營收可望達 1100 億元，就是透過資本市場籌資、募資，再發動併購投資，整合各方資源，不只擴大母公司營運規模，旗下子公司也可望同步受惠。

以樺緯物聯為例，樺漢 2016 年以 2.4 億元入股時，樺緯物聯營收只有 2.2 億元，但到去年已經來到 10.5 億元，5 年期間成長近 4 倍，目前樺漢持有樺緯物聯 6 成股權。

根據資料，樺緯物聯成立於 2003 年，資本額 2.23 億元，主要生產智慧家庭相關應用，並獲得蘋果 HomeKit 認證，設計製造相關產品，另外，樺緯物聯也有網路直播設備、行動多媒體、Wi-Fi / 藍芽傳輸模組等產品。

朱復銓進一步指出，今年樺漢對外就投資了 30 億元，但拿了 200 億的生意回來，成為奠定明後年的穩定成長的基礎，且不只是投資，透過引入策略性投資人，一來可以充實資金、二來也可以取得資源，像去年樺漢引進聯發科 (2454-TW) 及 Google(GOOG-US) 就是一個很好的例子。