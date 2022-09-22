中鴻10月內銷、11月外銷鋼品 同步開出平高盤

中鴻 (2014-TW) 今 (22) 日開出 10 月內銷、11 月外銷盤價，內銷方面，熱、冷軋開出平盤止跌，鍍鋅每公噸更上漲 800 元；外銷則依產品及地區別，每公噸調漲 0-15 美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，目前亞洲指標鋼廠相繼開出平盤，第四季整體供給趨緊，加上進入傳統旺季，預計鋼市將穩健回升，加上近來台幣大幅貶值，對鋼廠原料成本壓力不減。不過，考量協助客戶去化庫存，並適度反映流通行情，以提振市場信心，因此本次盤價穩中求進，以蓄積後續成長動能。

從全球鋼市供給來看，中鴻表示，歐洲受到能源危機衝擊，包含 ArcelorMittal 等鋼廠陸續宣布關閉部分產能及提價，來應對高漲的能源及煉鋼成本。此外，美國鋼廠 Nucor 也同樣宣布調漲，US Steel 則暫停部分高爐生產。

此外，韓國 POSCO 受強颱侵襲導致生產受阻，雖高爐已陸續復產，但軋鋼設備受損嚴重，預計影響仍達數月，中國方面，根據國統局最新數據顯示，8 月粗鋼日均產量 270.5 萬噸，仍處低水位。

需求方面，中鴻認為，隨近期天氣好轉，中國各地方政府在國務院要求下，明顯加快基建施工進程，預計二十大會議後，仍將加大經濟刺激力道，提振用鋼需求釋出。