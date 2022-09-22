〈台股盤後〉Fed升息台股挫跌逾百點 生技、解封概念股逆勢強漲

聯準會今 (22) 日宣布升息 3 碼並釋出強勁升息預期，拖累台股開盤下挫，盤中一度跌 272 點，權值股跌勢猛烈，不過在生技、解封概念股撐場下，大盤收斂跌幅，終場跌 139.89 點或 0.97% 收至 14284.63 點，成交量放大至 2085 億元。

電金權值股今日普遍下挫，台積電跌 1.38%，聯發科、聯電、和泰車下跌逾 2%，中華電、台塑化、南亞下跌超過 1%，長榮重挫 6.3%，台達電、富邦金則逆勢上漲 1% 以上。

高價股方面，AES-KY 下跌 3.72%，譜瑞 - KY 跌 2.9%，股王信驊下挫 2.58%，不過，世芯 - KY 強漲 5.56%，旭隼、力旺、創意上漲超過 1%。

生技、解封概念股為今日盤中表現優異的族群，生技股中北極星藥業 - KY 享解盲行情，開盤即亮燈漲停，醣聯、智擘漲停鎖死，晶碩、保瑞漲超過 7%，寶齡富錦漲 6.5%，台康生技、中裕等上漲 4% 以上。

隨著 0+7 新防疫政策上路，激勵觀光、解封概念股今日股價攻高，亞都、寒舍亮燈漲停，雲品、富野漲逾 7%，晶華漲 6.13%，海灣、王品上漲 4% 以上，五福、六福、雄獅等都逆勢上漲。

轉投資北極星藥業的正文今早盤也一度大漲逾 6%，其他網通股也成為資金避風港，啟碁上漲 2.97%，智易、中磊、智邦上漲 1% 以上，台揚、仲琦漲逾 2%，其他還包含耀登、神準等。