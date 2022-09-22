鷹浪襲捲熱錢撤逃 台股跌139點收14284點 探逾2個月新低

美國聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 一口氣升息 3 碼，並暗示鷹派立場堅定，美股倒地不起，美元指數飆新高，台股匯今 (22) 日壓力同步沉重，新台幣重貶 1.5 角，指數跳水下殺，權值股全面失血，大盤一度重挫 270 點，尾盤在買單拉抬台積電、金融權值股帶動下，跌幅收斂，終場下跌 139.89 點，收在 14284.63 點，寫逾 2 個月收盤新低，成交值放大至 2085.33 億元。

櫃買指數早盤下殺後，盤中領先翻紅，終場小漲 0.45 點，收在 188.76 點，成交值 580.9 億元。上市櫃成交值共 2666.23 億元。

觀察電子權值股表現，台積電盤中一度挫逾 2%，尾盤在買單拉抬下，跌 1.38%，收在 464.5 元，市值也重返 12 兆元大關；聯發科開低走低，下跌 2.3%，收 591 元，跌破 600 元關卡，為三雄中表現最弱勢；鴻海力守平盤價 107 元。

其他電子權值股包括聯電、欣興、和碩、友達跌幅都超過 2%，台達電、廣達、大立光、智邦逆勢收紅。

行政院宣布邊境管制鬆綁，入境「0+7」將於 10 月 13 日上路，激勵觀光族群強漲讚聲，寒舍、亞都直奔漲停，雲品、富野大漲 7%，晶華也勁揚 6%，遠雄來、王品、六福、海灣、五福漲幅都超過 3%。

不過，航空雙雄午盤反而翻黑下殺，利多出盡，華航跌逾 2%，長榮航也下跌超過 3%。

北極星藥業 - KY 新藥順利解盲，大展慶祝行情，強勢直奔漲停，也帶動生技族群逆勢飛揚，醣聯、智擘同步叩關漲停，晶碩、保瑞狂飆 7%，寶齡富錦大漲逾半根停板，景岳、晉弘、美時、杏輝、中裕、永日、雙美、合世、佰研、台康生技等多檔個股，漲幅都超過 3%。

