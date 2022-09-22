〈央行理監事會〉新台幣貶值壓力山大 央行估Q4貶到31.92元通膨仍可控

新台幣貶值壓力大增，恐助長通膨壓力，根據央行預估，新台幣對美元若貶到 30 元，預估將使今年的 CPI 年增率上升到 0.16 到 0.33 個百分點，換算第 4 季貶到 31.92 元，CPI 仍在可控範圍。

央行表示，國內通膨主要受國際原物料大漲所致，屬於「輸入性通膨」，今年前 8 月美元計價進口物價年增率 13.85%，而新台幣對美元前 8 月匯率較去年同期貶值 3.15%，使得以新台幣計價進口物價年增率攀升至 17.70%，增幅 3.85 個百分點。

央行坦言，新台幣貶值將加重國內輸入性通膨壓力，惟通膨壓力仍在可控範圍內，今年前 8 月新台幣較去年同期貶值 3.15%，估算貢獻 CPI 年增幅約 0.10~0.19 個百分點，但影響相對有限。

根據央行估算，假設新台幣匯率從去年平均價位 28.02 元貶到今年以來平均價位 29.5 元，預估將使今年的 CPI 年增率增加 0.12 到 0.25 個百分點，如果進一步貶到 30 元，估算將增加 0.16 到 0.33 個百分點。

以今年前 8 月新台幣對美元匯率均價 29.04 元計算，如果全年平均貶到 29.5 元，則 9 至 12 月均價為 30.42 元，若貶到 30 元，則 9~12 月均價為 31.92 元，換言之，新台幣貶到 31.92 元，通膨仍在可控範圍中。

對於新台幣匯率，央行總裁楊金龍強調，匯率是由市場供需決定，以前新台幣對美元升值到 27 元，市場認為是常態，但現在貶到 31 元，大家也認為是常態，匯率走勢央行難以預測，但對於穩定匯率有信心。