0+7開國門倒數 20家海外突發疾病險將重新上架

入境管制放寬「0+7」倒數，國人出國旅遊限制也將復甦，出國旅遊的旅平險需求跟著升溫，金管會今 (22) 日表示，目前已有 3 家保險公司重新上架不賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險，今年底前預計還有 20 家業者將重新上架商品。

行政院今日宣布國境分階段解封，入境居家檢疫從原本的「3+4」改為「0+7」，預計 10 月 13 日上路。同時將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

10 月 13 日即將國門開，相關保險保障備受關注，保險局副局長張玉煇表示，目前已有 1 家產險、2 家壽險重新上架不賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險附約；另有 1 家產險有上架將法定傳染病納入承保範圍的海外突發疾病醫療險。

根據保險局初步調查，9 月預計還有 1 家產險、1 家壽險要上架不賠法定傳染病的海外突發疾病醫療險，其中唯一的產險為安達產險；而 10 月有 7 家產險、5 家壽險預計也要上架海外突發疾病醫療險，11 月緊接有 1 家產險、2 家壽險要上架，12 月也有 1 家產險、2 家壽險要上架，供民眾出國旅遊時選擇投保。

旅遊不便險方面，目前已有 1 家保險公司重新上架新版的海外旅遊不便險，承保範圍排除法定傳染病及檢疫給付。