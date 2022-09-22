日本央行利率不動 將終止疫情相關特別公開市場操作 日圓一度貶破145

日本央行 (Bank of Japan) 周四 (22 日) 維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期，日元兌美元亞洲盤盤中一度貶破 145，是 1998 年以來首見。

另外考量當前情勢，日本央行也決定，與新冠肺炎 (COVID-19) 相關的金融支援特別公開市場操作在接下來將階段性的停止，改以資金供給來因應廣泛的資金需求。

日本央行經過 9 月 21、22 日兩天的金融政策會議後，全部委員一致同意維持基準利率於 - 0.1%，而 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變，為達成殖利率的誘導目標，不會對長期公債買進設定金額上限。

此外，為了實現前述目標，除了明顯預期無人參與的情況之外，日本央行在每個營業日，都將以 0.25% 的固定殖利率買進 10 年期公債。

針對 ETF 及 J-REIT 的資產買進，日本央行分別設下全年約 12 兆日元及全年約 1800 億日元的餘額增幅上限，並視需求實施買進。商業票據及公司債的買進部分，日本央行計劃逐步恢復至疫情前水準，其中商業票據等約 2 兆日元，公司債等約 3 兆日元，都獲得委員一致通過。

於截稿前，在台北時間周四上午 11:05，美元兌日元匯率在 1 美元兌換 144.75 日元前後徘徊，盤中最低曾貶至 145.37 日元，但跌幅很快收斂。日經 225 指數周四早盤暫收在 27047.37 點，較前一個交易日下跌 0.97% 或 265.76 點。

三井住友首席策略師 Daisuke Uno 說，日本周五為國定假日，交易員可能藉機壓低日元。

日元若持續低於 145，下一個觀察重點將是 146.78，這是 1998 年美日聯合干預匯市以前觸及的價位。