美前財長：若Fed將最終利率升至5%以上 也不會感到驚訝

美聯準會 (Fed) 即將公布利率決議，美國前財政部長薩默斯 (Larry Summers) 表示，他認為 Fed 很可能將最終利率升到 5% 以上。

薩默斯表示：「我認為最終利率可能超過 4.5%，而不是低於 4.5%，如果 Fed 把最終把基準利率調高至 5%，我也不會感到驚訝。」

薩默斯也表示，儘管升息導致股市震盪，但 Fed 在通膨政策上保持堅定十分重要，因為若 Fed 在升息行動上猶豫不決，恐帶來更大經濟損害。

他也以 Fed 主席沃爾克 (Paul Volcker) 在 1980 年代犯下的錯誤決策為例，當時由於經濟數據趨弱，沃爾克在 1980 年春季放寬政策立場，因而導致利率較原先所需水準還高。

薩默斯先前才表態支持 Fed 積極升息，稱若要在升息 50 個基點 (2 碼) 和 100 個基點 (4 碼) 之間做出選擇，Fed 應該選擇後者，才能強化央行的公信力。

薩默斯曾表示，對 Fed 降低通膨的承諾感到鼓舞，但他認為美國經濟幾乎不可能軟著陸。

薩默斯表示，以目前狀況來看，經濟衰退可能性非常大。當通膨率高，且就業率低時，衰退基本上將隨之而來。

他認為美國政府還可以採取更多措施來控制通貨膨脹，包括取消進口關稅、降低藥品價格、改進能源政策和降低預算赤字。「我們可以做很多事情來遏止或控制通膨，但如果我們繼續執行在 2021 年採取的鴕鳥政策，那麼以後將會有更多的痛苦。」薩默斯說。