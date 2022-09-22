Fed大步升息 英國央行恐也得跟上

英國央行 (BOE) 周四 (22 日) 可能也會跟進美國聯準會 (Fed) 積極升息的步伐。

BOE 會偏向升息 2 碼 (50 個基點，與 6 月升息幅度相同)，還是升息 3 碼 (75 個基點，跟上 Fed6 月、7 月和 9 月升息速度)，經濟學家看法分歧，但倘若升息 3 碼，將會是 BOE 自 1989 年以來最大升息幅度。

BOE 8 月預測，10 月通膨應會上升至 13%，因為歐洲在俄羅斯切斷天然氣供應後設法應對能源危機。但此後新任總理特拉斯 (Liz Truss) 宣布家庭電價上限，令總體通膨率下降 5 個百分點，且同時油價持續回落。另一方面，失業率仍處低點，且工資增長正在回升。

野村經濟學家 George Buckley 認為，由於政府推出的支持法案，經濟將處於較好的狀態，所以會升息 2 碼。儘管如此，他表示：「英國央行還沒有將利息調升到必須的高度。」

能源支撐方案旨在防止今年冬天出現經濟崩潰，避免家庭因能源價格高漲而無法取暖或瀕臨破產危險。

但該方案也等於大量刺激措施，經濟學家估計，一年將花費 1000 億英鎊 (1140 億美元)，高於疫情大流行時期支付工人強制休假期間的工資花費。

這意味 BOE 未來幾個月可能放緩打擊通膨的腳步，但最終仍必須將利率調升到夠高的水準，確保通膨受到抑制。