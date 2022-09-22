三星全新折疊機全球銷售暢旺 增幅最高達2倍

南韓三星電子今年新推出的折疊式智慧型手機已在全球 127 個國家上市，其中在印度、東南亞和中南美等地的銷售表現都超越上一代，印尼市場的銷量更比上一代增加 2 倍。

南韓《中央日報》報導，三星電子周三 (21 日) 表示，依照目前的暫定統計，全新折疊式智慧型手機「Galaxy Z Flip4」和「Galaxy Z Fold4」自 9 月 2 日起在印度開賣之後，其銷量與上一代產品相比達 1.7 倍，在東南亞也達到 1.4 倍。特別是在印尼市場，銷量比上一代增加 2 倍。

另外在 9 月 9 日開賣的巴西、墨西哥等中南美市場，銷量成績也達到上一代的 1.5 倍。

三星的全新折疊式智慧型手機從今年 8 月 26 日開始，就陸續在南韓和歐美國家上市。其中在南韓市場正式開賣前的 8 月 16 日至 8 月 22 日之間的預購數量高達 97 萬支，超越上一代的 92 萬支紀錄。在歐洲市場的初期出貨量，也增加為上一代的 2 倍。

三星「Galaxy Z Flip4」和「Galaxy Z Fold4」在全球市場的銷售比例為 6:4，其中 Fold 系列的銷售比例出現增長。過去在上一代，「Galaxy Z Flip3」和「Galaxy Z Fold3」的銷售比例為 7:3。

截至 2022 年 9 月 21 日，三星的全新折疊式智慧型手機已經在全球 127 個國家展開銷售。日本市場也即將在 9 月 29 日開賣，中東和非洲的部分國家也將在 11 月加入開賣行列。