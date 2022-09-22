Fed如預期升息3碼 明年終點利率預估升至4.6%

聯準會 (Fed) 週三 (21 日) 結束 9 月利率決策會議，將基準利率調升 3 碼至 3.0% 至 3.25% 區間，這是聯準會連續第三次大幅升息，使利率升至 2008 年金融危機前以來的最高水平。

聯準會週三宣布升息 3 碼，維持 1994 年以來最大的單次升息幅度。同時，聯準會還將超額準備金利率 (IOER) 上調 3 碼，從先前的 2.4% 升至 3.15%。

聯準會在最新聲明指出，FOMC 委員預期持續升息是適宜的，強烈承諾將讓通膨率回落至 2% 目標。

根據最新釋出的利率點狀圖，多數投票委員同意今年將基準利率升至 4.25% 以上，顯示 11 月份可能連續第四度升息 3 碼。聯準會預估這波升息循環到頂時間落在明年，終端利率預估中值上修至 4.6%，高於之前市場預計的 4.5%。

基準利率中值預測顯示，2022 年底利率為 4.4%、2023 年為 4.6%、2024 年為 3.9% (圖片：FOMC)

聯準會還更新經濟前景，官員們一致預測，2022 年美國國內生產毛額 (GDP) 增長將大幅放緩至 0.2%，遠低於 6 月份預測的 1.7%，而 2023 年和 2024 年 GDP 成長率預估值分別下調至 1.2% 和 1.7% 。

同時，伴隨著聯準會大舉升息，聯準會將明年失業率估值將從目前的 3.7% 升至 4.4%，將今年整體個人消費支出物價指數 (PCE) 預測值降至 5.4%。不包括食品和能源在內的核心通膨率今年則下修至 4.5%，預估最終 2025 年整體通膨率才會回落至聯準會 2% 的目標。

聯準會發布最新貨幣政策決定後，美股週三應聲走低，道瓊回吐早前漲幅，2 年期與 10 年期美債殖利率曲線趨於平緩，2 年期美債殖利率自 2007 年以來首次突破 4.1%。