全球綠能時代來臨 告別燃油車 你準備好了嗎？

全球邁向綠能時代，各國陸續提出「2050 淨零排放」的宣示與行動，如歐盟已正式通過 2035 年後，在歐洲販售的新車需要 100％零碳排，台灣也明確宣示台灣 2040 年就將達到車輛百分百電動化，象徵燃油車消失倒數計時，此外美國眾議院通過的《通膨削減法案》，其中氣候與綠能投資就高達 3,690 億美元，此舉將加速美國電動車供應鏈的建設，刺激未來數年電動車銷量，使得相關板塊受惠，投資界均看好電動車概念股表現。

事實上，從電動車領導品牌 TESLA 銷售量即可看出，電動車早已全面崛起，即便在不斷調漲價格狀況下，TESLA 旗下車款仍在全球供不應求，保時捷、賓士、ＢＭＷ等頂尖車廠亦積極佈局電動車產線，這也意味著，當未來電動車是唯一代步選項時，住家或商辦是否留有獨立電動車充電設備，將從「選配」躍升「標配」。

「昕銀座」預留電動車充電迴路 友善電動車車主

房產專家建議，若是近幾年有購置全新商辦或住宅的打算，停車場是否留有電動車充電迴路，絕對是評價是否入手的重大指標，更能從此一細節，看出建商是否洞察趨勢、「超前部署」。

以近期亞昕集團推出的「昕銀座」為例，該案不僅是林口少見的住辦共榮建築，其中更在兩個樓層預留整層電動車充電迴路，採取獨立電表，並以最高標準來規劃，能滿足全數車位同時充電的狀況，打造對電動車車主最友善的建案。

值得一提的是，「昕銀座」從出入口、停車樓層、公設皆是商辦、住宅各自獨立，地下樓層停車位採取分層管制，電動車充電迴路亦是商辦區、住宅區皆有配置，將綠能設施當作標準配置，打造出電動車友善社區。

原物料價格持續震盪，缺工缺料、土地成本居高不下等狀況未見緩解，讓房市從去年至今持續上揚，隨著通膨全球持續發酵，房市勢必出現強者恆強的態勢，「昕銀座」現場銷售觀察，林口因發展願景明確，五大建設拉抬區域發展，格外吸引企業主關注，再加上「昕銀座」位於林口核心地段、文化三路上，預計 2025 年完工，與區域建設開發時程同步，企業主選在房市起漲點一次購入多單位，自用兼置產，實際行動以「房地產抗通膨」。

林口發展被外界譽為「第二個內科」，2025 年更是區域發展的黃金數字，陸續啟用的就有 AI 產業園區、A7 郵政物流園區、新創園區、東森園區等，其中新創園區還將有輝達、亞馬遜等國際級科技公司進駐，合計至少帶動 3.6 萬個就業機會，再加上國道新建工程 2025 年同步完工，建設帶動錢潮，錢潮引入人潮，房市價值與增值潛能已不可同日而語。

林口五大園區已然成形，商辦需求激增，2025 將會是爆發的關鍵時刻。

買在起漲點 「昕銀座」集結台日大師陣容打造最優企業門面

亞昕集團選址林口最核心精華地段打造「昕銀座」，著眼林口未來發展將有如日本銀座般，繁華時尚兼具，「昕銀座」位於文化三路中軸，緊鄰家樂福、三井 Outlet、昕境廣場 (國賓影城)、林口長庚商圈等四大商圈，生活機能充足外，交通網絡四通八達，除可快速接軌國道一號外，機場捷運、林口轉運站同步供給區域所需交通動能。

聚焦後疫情時代公眾所需與全球綠能化大勢，「昕銀座」除超前部署建置電動車充電迴路外，建築規劃單層排氣，配備全熱交換器，電梯配有 sharp 空氣清淨機，產品方面，「昕銀座」集結台、日兩地大師陣容，以層次構築對位銀座的文化高度，打造光耀企業門面的永續之路，商辦產品規劃 53～550 坪彈性尺度，公設則規劃景觀水池、健身房、咖啡廳、露天休憩區、會議室、電影院等，豐富且實用，不論新創公司、傳產、補教業者、共享辦公室等，各行各業亦可視需求進駐。

昕銀座建築設計延攬台日頂尖團隊，成為林口新地標。

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接待中心：新北市林口區文化三路一段 408 號昕境廣場旁 (亞昕集團聯合行銷中心)