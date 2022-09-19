GM揮別Nvidia 又一車廠走上晶片自行研發之路

美國通用汽車 (GM-US) 高層日前告訴媒體，旗下自動駕駛部門 Cruise 已開發出自駕車用晶片，預估 2025 年之前部署在自家 Origin 無人駕駛電動車。而特斯拉 (TSLA-US) 早在幾年前就已捨棄專業晶片廠商，改為自行投入晶片研發，開啟業界先河。

在中國，電動車廠的比亞迪、吉利、蔚來、理想、小鵬、零跑和小米等，從 2020 年至今，也都投入車用晶片研發。

據了解，近來車用晶片短缺問題，其中以 MCU、IGBT 等類的供應短缺最為嚴重；但這類晶片的技術門檻不高，中國廠商大概只需花兩三年時間，就有能力量產。

美國通用和中國「蔚小理」(蔚來、小鵬和理想) 所企圖掌握的是，和汽車智慧化有直接關係的高階晶片。在這塊領域，向來是輝達 (NVDA-US)、高通 (QCOM-US) 和 Mobileye 所擅長；而另一方面，中國華為、芯馳、地平線和黑芝麻等，也在後頭猛追。

Cruise 硬體部門負責人 Carl Jenkins 告訴《路透》，他們在兩年前花了很多錢向一家知名大廠採購 GPU，但因為數量過少而造成雙方無法進行談判，所以要設法掌握自己命運。雖然 Jenkins 沒有明確指出是哪家公司，但依照以往的合作紀錄，推測他所指的是 GPU 龍頭大廠輝達。

Jenkins 表示，他們到目前為止已開發出 4 款晶片，分別是中央處理器的「Horta」、處理感測器數據的「Dune」、以及一款雷達用途的晶片，而另外一款在日後才會公開。

Cruise 執行長 Kyle Vogt 則透露，自行開發的自動駕駛晶片，有助 Origin 在 2025 年達到成本的「甜蜜點」(Sweet Spot)，屆時將可大規模生產該車型。

通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 於今年初在拉斯維加斯消費電子展 (CES) 的一場線上演說中表示，他們將在 2025 年交付第一輛個人用自駕車。

Cruise 晶片業務負責人 Ann Gui 表示，他們在兩年前就已投入 Horta 研發，將和亞洲某晶片製造商合作，以量產自行開發設計的晶片。

顧能 (Gartner) 預測，在晶片短缺、及汽車電動化和自動化等帶動下，2025 年前十大車廠半數將自行設計晶片，以強化自身產品藍圖和供應鏈的掌控。

然而中國車廠之所以投入晶片研發，除了成本考量外，部分因素也和國際政治角力有關，例如輝達的 A100 晶片，日前就遭美國政府禁止售予華為。

目前蔚來、小鵬、理想和比亞迪等中國車廠都在強化晶片開發的布局；另外吉利和安謀 (ARM) 中國合資成立的芯擎科技，其研發的 AD1000 高階自駕晶片也預計 2024 年投入市場。

但是自行投入高階車用晶片的研發、其代價高昂。Semiengingeering 數據顯示，當前汽車製造商所需的高階自駕車晶片多採 7 奈米左右製程，而 7 奈米晶片的開發費用約高達 2.97 億美元；另外從研發到實際上路，更需要數年時間，像是特斯拉當年就花了 3 年多的時間。未來中國車廠能否脫穎而出，還有必要持續觀察。