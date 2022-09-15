〈台股盤前要聞〉資金撤逃台股重挫、精測明年營收看增1成 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台股昨 (14) 日股匯雙殺，資金大舉撤逃，新台幣貶破 31 元關卡，台股大跌 236 點，摜破五日線；測試介面大廠精測明年隨著遞延訂單發酵，加上接獲美系客戶新單，營收可望年增達雙位數，續創新高。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

資金撤逃權值股落難 台股大跌 236 點收 14658 點 摜破五日線

美國 8 月 CPI 數據超預期，市場擔憂聯準會 (Fed) 恐激進升息，美股周二 (13 日) 狂瀉千點，亞股及亞幣相繼倒地，台股昨 (14) 日股匯雙殺，新台幣貶破 31 元關卡，資金大舉撤逃，電子雙雄帶頭殺，傳金權值股也難倖免，指數早盤一度重挫逾 300 點，盤中低接買盤進駐、跌幅收斂，終場大跌 236.1 點，收在 14658.31 點，成交值 1861.35 億元，摜破五日線。閱讀全文...

遞延訂單發酵 精測明年營收年增 1 成以上

測試介面大廠精測 (6510-TW) 總經理黃水可昨 (14) 日指出，儘管現階段終端需求降溫，但客戶仍持續投入研發，明年隨著遞延案件發酵，加上接獲美系客戶新訂單， 營收可望維持成長，年增達雙位數，續創歷史新高。閱讀全文...

台達子公司現增獲中美晶、羅姆等認購 攜手拓展 GaN 業務

電源大廠台達電 (2308-TW) 昨 (14) 日宣布，子公司碇基半導體完成增資 4.56 億元，除了母公司參與認購外，也獲得力智 (6719-TW)、中美晶 (5483-TW) 與日商羅姆半導體 (Rohm) 注資，共同建立策略合作關係，加速氮化鎵 (GaN) 技術發展。閱讀全文...

萬海：運價止跌關注三因素 Q4 不悲觀將迎近洋航線旺季

萬海 (2615-TW) 昨 (14) 日召開法說會，由於近期各航線運價持續下滑，外界關注何時止跌，總經理謝福隆對此表示，運價受供需影響，後續要關注通膨、需求、庫存去化等因素，不過目前各航線運價仍高於疫情前，且第四季是傳統近洋航線旺季，對營運仍不悲觀、將審慎應對各項挑戰。閱讀全文...

劉德音：能源效率為目前所有客戶最重視的要件

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長劉德音昨 (14) 日表示，「能源效率」為目前半導體產業技術最重要的一環，也是所有客戶目前最重視的必要條件。閱讀全文...

台股重挫 黃天牧：國安基金已在場內

美國 CPI 年增率高於預期，外界開始有聲浪預估聯準會 (Fed) 升息壓力恐上升到 4 碼，衝擊昨 (14) 日台北股匯雙殺，金管會主委黃天牧對此強調，台股基本面良好，國安基金已在場內，投資人不必過於驚慌。閱讀全文...

鴻海：台廠有多個世界第一 將成電動車革命要角

鴻海 (2317-TW)S 事業群總經理陳偉銘昨 (14) 日表示，電動車發展中，車用半導體、資通訊產業將有舉足輕重的地位，其中，台灣半導體產業擁有多項第一，像是台積電 (2330-TW)、日月光投控 (3711-TW)、同欣電 (6271-TW)、朋程 (8255-TW) 等業者，都將在電動車革命中發揮關鍵作用。閱讀全文...