資金撤逃權值股落難 台股大跌236點收14658點 摜破五日線

美國 8 月 CPI 數據超出預期，市場擔憂聯準會 (Fed) 恐激進升息，美股周二 (13 日) 狂瀉千點，亞股及亞幣相繼倒地，台股今 (14) 日股匯雙殺，新台幣貶破 31 元關卡，資金大舉撤逃，電子雙雄帶頭殺，傳金權值股也難倖免，指數早盤一度重挫逾 300 點，盤中低接買盤進駐、跌幅收斂，終場大跌 236.1 點，收在 14658.31 點，成交值 1861.35 億元，摜破五日線。

櫃買指數午盤後一度朝平盤靠攏，終場下跌 0.19 點，收在 195.06 點，成交值 585.6 億元。上市櫃成交值共 2446.95 億元。

大型電金傳產權值股普遍收黑，又以電子權值股跌幅最重，台積電、鴻海同步重挫超過 2%，其中台積電跌 2.64%，收在 480 元，跌破五日線與季線，聯發科跌幅也超過 1.7%。日月光投控、大立光、國巨、和碩跌幅超過 2%。

買盤鎖定車用電子族群，相關個股逆勢上漲，昇銳強攻漲停，為昇科、宜特大漲超過半根停板，倚強科、怡利電、和大、為升、金寶漲幅都超過 3%。

盤面元宇宙概念股逆勢吸睛，九暘狂飆漲停，威盛也勁揚 3%，揚明光漲 2%，健策、位速、智微、宏達電同步收紅。

生技族群個股持續輪動，晶宇強攻漲停，台生材、藥華藥同步飆漲超過 7%，羅麗芬 - KY、益得、訊聯大漲超過 4%，旭富、合世、明達醫漲幅逾 3%，景岳、亞諾法、承業醫、美時、科妍、合一、醣聯等連袂走強；軒郁則再遭打入跌停板，高端疫苗再跌逾 4%。

